As Pontes

As Pontes mejorará un nuevo tramo de la avenida da Habana por 166.538 euros

La actuación supondrá la renovación integral de las aceras y la sustitución integral del saneamiento e iluminación

Redacción
29/09/2025 20:40
Avenida da Habana de As Pontes
Avenida da Habana de As Pontes - I Concello

El Concello de As Pontes anunció que ha iniciado el proceso de licitación de las obras de mejora de los servicios y pavimentos de un nuevo tramo de la avenida da Habana, concretamente, el comprendido entre el número 99 y el cruce con la calle Cabanas, en pleno centro urbano de la villa.

Los trabajos cuentan con un presupuesto de 166.538,11 euros y se financiarán con cargo a la Diputación de A Coruña. Su objetivo principal, expone el ejecutivo que dirige Valentín González Formoso, es “mellorar a seguridade viaria dos peóns mediante a renovación integral das beirarrúas e a substitución das instalacións de saneamento e iluminación, actuando sobre ambas marxes”.

As Pontes proseguirá la renovación de la avenida da Habana en una quinta fase

Más información

La intervención supondrá también la dotación de nuevo mobiliario urbano, como papeleras y jardineras de madera tratada, así como la señalización horizontal necesaria –incluidos pasos de peatones y pintado de las plazas accesibles–.

Con esta actuación, el Ayuntamiento pontés pretende seguir apostando por la mejora de la calidad de los espacios públicos de la localidad, así como por la modernización de las infraestructuras, “co obxectivo de facer da vila un lugar máis cómodo, accesible e seguro para todas as persoas”, remarcan.

