As Pontes mejorará el vial de Cabeza de Fornos a Casas Ermas

El Ayuntamiento de As Pontes aprobó recientemente el expediente de licitación del proyecto de mejora del pavimento en el camino que une Cabeza de Fornos y Casas Ermas, en la parroquia de Aparral. La inversión de esta actuación asciende a 60.164,08 euros y se financiará con cargo a los fondos de la Diputación.

Las obras previstas recogen la limpieza general de cunetas, el reafirmado de los bordes y el rebacheo general de la superficie. Asimismo, se llevará a cabo la aplicación de una nueva capa de rodaje de aglomerado en caliente, que no modificará el ancho de la plataforma de la vía.

Fin de obra en Rúa da Balsa

En otro orden de cosas, el Consistorio de As Pontes culminó a mediados de semana las obras de mejora de los servicios y pavimentos en la Rúa da Balsa, una actuación financiada también con fondos provinciales y que contó con un presupuesto de 109.053 euros.

El objetivo de la intervención era mejorar la accesibilidad en la zona y, para ello, se llevó a cabo una pavimentación integral de la vía, la instalación de nuevas canalizaciones, la ejecución de una red separativa de saneamiento y aguas pluviales, así como la dotación de nuevo mobiliario urbano y reposición de la señalización.