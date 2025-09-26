El PIE de As Pontes logra la inserción laboral de 37 de las 74 personas que finalizaron el curso

Los alumnos con sus diplomas junto con representantes de las diferentes administraciones implicadas en el programa

La Casa Dopeso pontesa acogió ayer el acto de clausura del VI Programa Integrado de Emprego (PIE), impulsado por el Concello local en colaboración con los municipios de A Capela y As Somozas, que está subvencionado por la Consellería de Emprego y cuenta con el apoyo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y la cofinanciación de las tres administraciones locales.

Durante el acto, en el que se hizo entrega también de los diplomas a las personas que participaron, se contó con la presencia de responsables de los tres ayuntamientos citados, de la Delegación Territorial de la Xunta, así como miembros del equipo técnico, profesorado y empresas colaboradoras que acogieron las prácticas formativas no laborales.

En total, han sido un total de 111 desempleados los que han participado en los PIE, de los cuales 74 completaron todas las etapas de formación. De ellos, 37 “xa están actualmente inseridas no mercado laboral”, como se apunta desde el Consistorio de As Pontes.

Ana Pena, responsable municipal del área de Emprego, destacó durante el acto de ayer que “estas cifras confirman o bo funcionamento do programa e o compromiso das persoas participantes”. Además, añadió que “alcanzar o 50% de inserción laboral é un éxito colectivo e anímanos a seguir apostando por este modelo de formación e acompañamento cara ao emprego”, subrayó.

Por su parte, la delegada territorial, Martina Aneiros, recordó que el Ggobierno gallego destinó el pasado curso al área territorial de Ferrol una inversión conjunta de 580.000 euros (140.000 para As Pontes, A Capela y As Somozas) y felicitó a los alumnos del programa.

Asimismo, Aneiros recordó que estos programas integrados de empleo como el pontés contemplan actividades de orientación y asesoramiento personalizado, formación, técnicas de motivación, desarrollo de habilidades sociolaborales y talleres para abordar la preparación de posibles entrevistas. También se fomenta “o contacto co tecido empresarial, a prospección de oportunidades e a posibilidade de prácticas profesionais non laborais”, señalan desde la Delegación Territorial.