As Xornadas Museísticas da Capela entregan o premio Sementeira 2026 a Xaquín Marín
O programa deste sábado 28, que pecha co concerto da mugardesa Sofía Espiñeira, inclúe unha proxección do ‘Tal como eramos’
A XXI edición das Xornadas Museísticas que organiza o Museo Etnográfico da Capela, coa colaboración da Deputación da Coruña, do Concello e da ‘asociación de asociacións’ Euroeume, celebrarase este mesmo sábado 28 na Casa da Cultura das Neves. O programa chama ao público a partir das 16.00 horas, cando se prevé comezar a presentación do número 20 da revista ‘O Retorno’, e chegará ao seu fin pasadas as 18.20, momento do concerto de clausura, a cargo da cantautora mugardesa Sofía Espiñeira.
Nesta nova publicación que edita o propio Museo Etnográfico da Capela, coma sempre, recóllense os traballos galardoados no XIX premio de investigación Ferro Caaveiro, convocados tamén pola mesma entidade cultural. Este ano despuntaron os textos ‘Economía simbólica da morte no mito fluvial eumés’, de Xosé María López Fernández; ‘Estudo sobre os hórreos de Seixas’, de Alejandro Castro Márquez, e ‘Roi Xordo, o home que se alzou contra os Andrade’, de Xosé Carlos Sardiña Rodríguez, polo que serán as tres temáticas a tratar nun faladoiro, ás 16.30.
Seguidamente, ás 17.15 horas está prevista a entrega do premio Sementeira 2026 ao humorista gráfico con alma fenesa Xaquín Marín, “pola súa traxectoria e compromiso a prol do noso patrimonio cultural”, tal como apuntan dende a asociación.
Para rematar a parte divulgativa do programa, ás 17.40 comezará un relatorio arredor do traballo recoñecido co galardón Enraizadas deste ano, titulado ‘Tirando do fío. A contribución das mulleres á conservación e transmisión do patrimonio cultural inmaterial da comarca do Eume’, coa autoría do CPI Plurilingüe Virxe da Cela, de Monfero, polo que en representación do centro intervirá Patricia Pena Barbeito.
As Xornadas Museísticas rematarán cunha actividade de carácter máis lúdico, comezando ás 18.00 horas coa proxección do trailer e unha das ‘Estacións’ do ‘Tal como eramos 1950’, unha iniciativa que se celebra cada ano no mes de setembro e que recupera a historia local a través do deseño dun roteiro teatralizado con distintas paradas.
Sementeira 2026
“Tede por certo que calquera traballo, grande ou pequeno, duro ou levián, que emprendades no nome de Galicia, é sempre Sementeira”, trasladan dende o museo, parafraseando a Florentino L. Cuevillas.
Así, o premio Sementeira, que recoñece o labor de persoas ou colectivos destacados polo seu traballo na normalización, conservación, protección e divulgación do patrimonio cultural, xa sexa histórico, artístico, etnográfico ou doutro tipo, “preferentemente nas áreas de Ferrolterra, Eume e Ortegal”, ten tras de si un xurado integrado por tres representantes coñecedores da actividade da comarca neste eido, amais dunha persoa da asociación sen dereito a voto.