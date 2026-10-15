Aula de ciencias, al aire libre en Forgoselo, para el alumnado del Mosteiro de Caaveiro

Luis Cuba y Alexandre Ramos ANPA

Alumnos y alumnas del CEIP Plurilingüe Mosteiro de Caaveiro de A Capela tomaron parte esta semana en una excursión que los llevó hasta el curro de O Forgoselo, “un entorno de gran riqueza natural”, para descubrir “los secretos” del reino de los hongos.

Lo hicieron de la mano de Alexandre Ramos y Luis Cuba, dos expertos en micología que trabajan conjuntamente en la elaboración de una guía que se publicará próximamente.

Desde la ANPA agradecen a ambos la oportunidad “privilegiada” que tuvieron los más pequeños para aprender directamente de estos profesionales, despertando la curiosidad científica y descubriendo la riqueza natural del entorno.

Las madres y padres trasladan asimismo su reconocimiento a los miembros de la Asociación de Monte Forgoselo “por facilitar el espacio y preparar todo para recibir al alumnado en las mejores condiciones”, explican en un comunicado.

La presidenta del colectivo, Vanesa María Castro, pone el foco además en la importancia de poner en valor la educación en contacto directo con la naturaleza y señala, por otra parte, el compromiso de la comunidad educativa “con el conocimiento y la protección del patrimonio natural gallego”.