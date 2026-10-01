Una colisión entre dos vehículos en A Capela se salda con el traslado al hospital de una mujer mayor

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Una mujer de avanzada edad tuvo que ser trasladada este jueves al centro hospitalario de referencia tras resultar herida en un accidente de tráfico en el término municipal de A Capela. Según detalló el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el siniestro, una colisión frontal entre dos turismos, se registró en torno a las 10.30 horas a la altura del número 2 del lugar de Mourente.

Fue uno de los implicados el que alertó a la central autonómica, solicitando asistencia médica para la mujer (de la que no se aclaró si era una de las conductoras o una acompañante), que se quejaba de dolor en el pecho. Así, desde el 112 se movilizó una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, efectivos del destacamento de Tráfico de la Guardia Civil y una dotación del parque provincial de Bombeiros do Eume (el Centro Integrado explicó que, si bien no era necesaria su excarcelación, tuvo que ser asistida para poder salir del turismo).

De este modo, tras recibir una primera asistencia en el punto, la herida fue trasladada al hospital de referencia.