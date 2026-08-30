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A Capela

Fin de existencias en la Festa do Requeixo

Este domingo se despacharon las más de 3.000 tarrinas de este elaborado lácteo que se pusieron a la venta

Redacción Ferrol
30/08/2026 22:30
Requeixo na Capela
La cita incluyó la venta de otros productos y muchas actividades
Emilio Cortizas
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El éxito volvió a definir una nueva edición, la trigésimo séptima, de la Festa do Requeixo da Capela, una cita con la que el concello eumés despide el mes de agosto y que este domingo volvió a superar todas las expectativas con la venta de las más de 3.000 tarrinas de este elaborado lácteo –marca Campo Capela– que es signo distintivo del municipio.

El tiempo acompañó y eso se hizo notar desde la apertura del recinto, a las 11.00 horas, y un goteo continuo de gente convocada por su afición al requeixo pero también por una amplísima oferta pensada para un público familiar. Hubo música –y de nivel, como Silbarda, Lenda Ártabra y Böj–, también espectáculos para entretener a los más pequeños de la casa –Peter Punk o Paco Nogueiras– y talleres y catas más especializadas para aprender o poner a prueba los conocimientos sobre este manjar de las mil posibilidades.

Vanesa Seco, de la cooperativa Campo Capela, subrayó la “altísima participación” y el éxito de ventas que no solo obtuvo el producto estrella, sino también de otros comercializados por otras marcas –embutidos, quesos o helados–, indicadores del acierto de la iniciativa y la consolidación de una de las cita gastronómicas más relevantes de toda la comarca.

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