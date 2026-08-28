El requeixo, rey gastronómico para el último domingo de agosto en A Capela

Campo Capela y Concello organzian el evento Archivo

El concello de A Capela se convierte este domingo en punto de referencia gastronómico de un producto local que ha salido de la zona para instalarse en las mejores mesas, el requeixo.

Con la empresa Campo Capela como referencia en el sector y bajo su organización, junto a la del Concello, el requeixo protagoniza una fiesta, que alcanza este año su trigésimo sexta edición, dando cuenta así de la tradición del producto y de su elaboración.

Unas 3.000 tarrinas saldrán de los puestos de venta de esta fiesta, que abre sus puertas –aunque se celebra al aire libre– en torno a las once de la mañana, para deleitar a los asistentes.

Pero la fiesta del requeixo ya va mucho más allá de poder probar este exquisito postre, que, por otra parte, puede comprarse a lo largo de todo el año; es un festejo familiar, con actividades para mayores y pequeños, y que, además, promociona el producto tradicional y del área, en general, ya que se contará con puestos de venta de elaboraciones del sector alimenticio de la zona y de artesanos gallegos.

El pistoletazo de salida será en torno a las once de la mañana con un pasacalles, a cargo de la agrupación Silbarda. A las 12.00 horas se procederá a la venta de tickets y reparto de tarrinas –que acostumbran a endulzarse con azúcar o miel– y se presentarán los artesanos expositores.

A las 12.30 horas se impartirá un taller infantil de experiencia láctica y, tras la misa, que comienza a esa misma hora, se dará lectura al pregón, que irá seguido de la actuación musical de Lenda Ártabra.

Como explica desde la cooperativa Campo Capela Andrea Piñeiro, se trata de que los padres y los hijos puedan disfrutar de la fiesta, por eso, si el año pasado hubo talleres de elaboración de queso, en los que los más pequeños podían prepararlo y llevárselo para su casa, este año se ha ido más allá, programando un taller que aúna conocimiento y juego. Entre otras sorpresas, los niños y niñas prepararán experimentos con leche, para ver cómo se comporta, separando grasa y agua, con mezclas de colores, preparación de mantequilla o actividades con jabón, entre otras.

A las 16.30 horas sigue el entretenimiento infantil con la actuación de Peter Punk, un divertido payaso que ya es un viejo conocido de los pequeños de la comarca por sus múltiples actuaciones.

A las 17.00 horas es el turno de conocer un poco más la elaboración de los productos lácteos que tanto gusta poner en las mesas gallegas. En este caso, los destinatarios son un público de mayor edad, que pueden disfrutar y aprender con el coloquio alimentario, que lleva por título ‘O leite, o queixo, a elaboración e a maridaxe’ y que estará explicado por quienes mejor conocen todo este trabajo, Campo Capela.

A media tarde, en torno a las 18.00 horas, actuará el polifacético cuentacuentos y músico infantil Paco Nogueiras, para, media hora más tarde, sobre las 18.30 horas, celebrarse una cata especial.

Andrea Piñeiro explica que no se trata únicamente de probar el requeixo, sino también de poner a prueba los paladares más exquisitos y los de aquellos que están acostumbrados a degustar los productos de Campo Capela. Así, se aprenderá a distinguir el requesón del requeixo, el producto artesanal del industrial y el elaborado desde la cooperativa del campo que organiza el evento de otros que podrían parecer similares.

En torno a las 19.30 horas, llegará la nota musical de la mano de Böj, para celebrar el fin de fiesta en A Capela.

Pero, además, durante toda la jornada no será el requeixo el único producto tradicional y de la zona que se podrá probar, porque son varios los puestos que rodearán la zona de celebración. Así, Andrea Piñeiro adelanta que estarán presentes colaboradores que cuentan con el sello de la industria artesanal gallega.

Los embutidos de Suarna, de Os Ancares, el helado de Bico de xeado, los dulces de Mamá Teresa o los quesos de Cortes de Muar son algunos de los productos que visitarán A Capela. Además, la feria dispondrá de otros puestos de velas naturales, invernaderos del municipio o una muestra de productos del obradoiro Testuda Desing –que recientemente ganó en reconocimiento por saberse que es la que ha elaborado el diseño de la vajilla del nuevo Café de la deportista Ana Peleteiro–.

A esta firma, nacida en A Capela, corresponde también el diseño de la pieza elaborada para esta nueva edición de la Festa do Requeixo, una lechera de cerámica, en diferentes colores, que puede usarse desde tabla para servir quesos o como pieza ornamental.

Todo está listo en A Capela para acoger a miles de personas este domingo, solo resta que el tiempo ayude para que no sea preciso cobijarse en carpas, con las que se contará, de apoyo, para la realización de actividades.