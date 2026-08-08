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A Capela

El grupo naturalista Hábitat organizará este lunes una andaina botánica por las Fragas do Eume

La ruta partirá a las 10.00 horas de A Capela (Monfero) y finalizará a las 14.00

Redacción Ferrol
08/08/2026 19:47
Fragas do Eume
Para participar en la marcha, será necesario inscribirse previamente
Daniel Alexandre
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Los amantes de la botánica y las andainas tendrán este lunes 10 de agosto la oportunidad de acudir a una cita que combina ambas propuestas.

La iniciativa, organizada por el grupo naturalista Hábitat, consistirá en una marcha que partirá a las 10.00 horas de A Capela y que recorrerá la ruta de A Ventureira para descubrir las Fragas do Eume.

Concretamente, la marcha contará con el doctor en Biología, Alberto López Teixido, un especialista en bosques atlánticos que explicará detalladamente las diferentes especies vegetales que habitan el parque natural.

Según Hábitat, sus miembros mayores de edad podrán asistir pagando ocho euros, mientras que los menores deberán abonar cinco. En cambio, para aquellos que no sean socios, habrá dos precios: diez euros en el caso de los adultos y ocho en el de los inscritos que tengan menos de 18 años.

Desde la asociación conservacionista invitan a todos los interesados a participar en la andaina, que finalizará alrededor de las 14.00 horas y requiere inscripción previa. Tanto para anotarse a la ruta como para consultar más información, pueden visitar la página web oficial de la asociación conservacionista.

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