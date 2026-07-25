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A Capela

El Concello de A Capela recomienda extremar la precaución por el hallazgo de una nota sospechosa en la localidad

Según la Guardia Civil, el pequeño cartel podría tener relación con algún tipo de hecho delictivo

Redacción Ferrol
25/07/2026 22:08
concello a capela nota creepy
Imagen del cartel localizado junto a la finca
Cedida
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El gobierno capelán informó sobre la aparición de un pequeño cartel en la finca de una vecina. Se trata de un trozo de papel plastificado, encontrado junto a una verja del terreno y que dice ‘Sleeping bags’ (‘sacos de dormir’ en inglés). La Guardia Civil cree que podría tener relación con algún tipo de hecho delictivo. En caso de hallar más mensajes como este, el Concello aconseja fotografiarlos, retirarlos y avisar a los agentes de la Benemérita.

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