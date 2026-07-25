El Concello de A Capela recomienda extremar la precaución por el hallazgo de una nota sospechosa en la localidad

Imagen del cartel localizado junto a la finca Cedida

El gobierno capelán informó sobre la aparición de un pequeño cartel en la finca de una vecina. Se trata de un trozo de papel plastificado, encontrado junto a una verja del terreno y que dice ‘Sleeping bags’ (‘sacos de dormir’ en inglés). La Guardia Civil cree que podría tener relación con algún tipo de hecho delictivo. En caso de hallar más mensajes como este, el Concello aconseja fotografiarlos, retirarlos y avisar a los agentes de la Benemérita.