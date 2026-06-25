Extinguido el incendio forestal que afectaba a las Fragas do Eume

Operativo de extinción en los últimos días Daniel Alexandre

Medio Rural informó en la mañana de este jueves de que el incendio forestal que se inició el pasado martes en A Capela, dentro del Parque Natural Fragas do Eume, quedó extinguido en torno a las 10.38 horas.

Según los datos del departamento autonómico, las llamas calcinaron una superficie de 52,85 hectáreas, de las cuales 39,89 se correspondieron con monte raso y, las 13 restantes, a terreno arbolado.

Extinguido el primer incendio en A Capela y controlado el de As Fragas Más información

En el operativo tomaron parte un total de tres técnicos, 24 agentes, 37 brigadas, 28 motobombas, dos palas, una unidad técnica de apoyo, cinco aviones y otros tantos helicópteros. Cabe recordar que en la extinción se implicaron medios desplegados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La Xunta recuerda que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que se debe llamar en caso de detectar cualquier incendio forestal.

También está disponible para su descarga ALume, una App para avisar sobre fuegos activos en Galicia, y otro número de contacto anónimo para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria (900 815 085).