Extinguido el primer incendio en A Capela y controlado el de As Fragas

Un avión en las tareas de extinción Daniel Alexandre

Según la última información facilitada por la Xunta –en la jornada de este miércoles, pasadas las 21.00 horas–, uno de los incendios forestales que afectó al municipio de A Capela está oficialmente extinguido.

Se trata del primero de los dos que se declararon estos días, concretamente el domingo a las 4.06 en la parroquia homónima. Finalmente, las llamas afectaron a una superficie de 36,72 hectáreas, de las que 25,25 corresponden a monte raso y las 11,47 restantes a arbolado, explican desde la Consellería do Medio Rural.

En cuanto al fuego declarado en territorio del parque natural de As Fragas do Eume, que el martes se daba por estabilizado, la Xunta ya lo categoriza como controlado en su último parte. Por lo de pronto todavía no ha trascendido la actualización de la superficie calcinada, siendo la última cifra que se hizo pública la de 50 hectáreas.

Fue el pasado lunes, a las 5.27 horas, cuando empezó este segundo foco, también en la parroquia de A Capela. Hasta el momento, en el operativo participaron 25 brigadas, 17 motobombas, dos palas mecánicas, una unidad técnica de apoyo, tres técnicos, 15 agentes, cinco helicópteros y cinco aviones –tres fueron aportados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico–.

En caso de detectar un incendio forestal, la ciudadanía puede dar aviso a través del 085.