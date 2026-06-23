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A Capela

Un nuevo foco en A Capela arrasa al menos ocho hectáreas en As Fragas

El otro incendio declarado en el municipio quedó controlado pasada la medianoche

Redacción
23/06/2026 09:17
Incendio en A Capela
Imagen del incendio que se declaró en la madrugada del domingo y este martes quedaba controlado
Daniel Alexandre
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Las llamas se ceban con el concello de A Capela. Después del incendio que se declaraba en la madrugada del pasado domingo y que ha quedado controlado en las últimas horas, un nuevo foco se expande ahora por el parque natural de As Fragas do Eume en el término municipal.

En concreto, según la información facilitada por la Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia, desde las 5.27 horas está activo el fuego en la parroquia de A Capela, afectando hasta el momento a unas ocho hectáreas del terreno protegido.

En la zona están actuando tres agentes forestales, cuatro brigadas, otras tantas motobombas y una pala. 

Controlado

Entretanto, el fuego que se inició el domingo a las 4.06 horas ha quedado controlado este martes a las 0:55, confirman las mismas fuentes. Las llamas arrasaron en este foco, según las primeras estimaciones, unas 30 hectáreas y para su extinción se movilizaron hasta el momento dos técnicos, 15 agentes, 24 brigadas, 26 motobombas, una pala, tres helicópteros y dos aviones.

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