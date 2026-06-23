El segundo incendio en A Capela calcinó 50 hectáreas durante las trece horas que estuvo sin controlar

El fuego no se pudo controlar hasta casi las 18.20 horas del martes Daniel Alexandre

El incendio registrado este martes en el Parque Natural das Fragas do Eume, en A Capela, se encuentra estabilizado. Según los últimos datos de la Consellería do Medio Rural, publicados a las 19.00 horas de ese mismo día, fueron un total de 50 las hectáreas calcinadas por las llamas.

Según el informe facilitado por el ejecutivo autonómico, la alerta se notificó a las 5.27 en la zona que comprende el parque natural. Para combatir el fuego, se movilizaron 25 brigadas, 17 motobombas, dos palas mecánicas, una unidad técnica de apoyo, tres técnicos, 15 agentes, cinco helicópteros y cinco aviones. De estos últimos, tres fueron aportados por el Ministerio para la Transición Ecológica: dos aeronaves anfibias y una destinada a la coordinación.

A pesar de que el operativo comenzó esa misma madrugada, la Xunta de Galicia no confirmó la estabilización de las llamas hasta las 18.18. Por lo tanto, los profesionales implicados en las labores de extinción trabajaron en el área más de trece horas. Dada la situación inicial, se procedió a la evacuación del entorno del monasterio de Caaveiro.

El operativo también contó con apoyo aéreo Daniel Alexandre

Sin embargo, no es el único fuego originado en el municipio capelán. El pasado domingo, alrededor de las 4.06, se notificó otro próximo a la carretera AC-564, entre los lugares de Felgueiras y A Teixeira, que arrasó unas treinta hectáreas.

En este caso, no fue controlado hasta las 0.55 del martes y fue necesaria la intervención de dos técnicos, 17 agentes, 25 brigadas, 26 motombombas, tres helicópteros, cuatro aviones y una pala mecánica para poder hacer frente al suceso. Por tanto, entre un fuego y otro, las autoridades estiman que, aproximadamente, se han visto afectados un total de 800.000 metros cuadrados.

Estabilizado el incendio forestal en A Capela Más información

Los propietarios de los terrenos exigen a la Xunta respuestas La Asociación El Parque Natural del Eume: Naturaleza y Desarrollo lamenta los incendios que han tenido lugar en el área y critica al ejecutivo gallego. Desde el colectivo se preguntan si la Xunta cuenta con alguna clase de políticas para prevenir este tipo de situaciones. Además, señala que, en mayo, dos diputados del Parlamento autonómico preguntaron al gobierno de Alfonso Rueda por las medidas previstas en esta materia, pero aseguran que la Consellería do Medio Rural contestó con un texto que no respondió a las cuestiones planteadas por los propietarios.

Luminarias más limitadas

Más allá de los dispositivos desplegados, el alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández, emitió un comunicado para confirmar que la Xunta de Galicia declaró la alerta roja en los concellos del noroeste de A Coruña, entre los que se encuentra la propia localidad eumesa. Debido a este aviso, se suspendieron todas las quemas que pudiesen suponer un riesgo en materia de incendios forestales.

Por último, desde la Consellería do Medio Rural señalan que, en caso de detectar algún fuego, se deberá llamar al 085 o al número de teléfono anónimo 900 815 085. Además, recuerdan que está disponible la aplicación móvil ‘ALume’, que permite a cualquier usuario notificar este tipo de alertas.