El Gobierno central suma efectivos a la extinción del incendio en As Fragas, que ya calcinó 50 hectáreas de A Capela

Uno de los hidroaviones descargando agua este martes en la zona Daniel Alexandre

Son ya 50 hectáreas las que ha arrasado el fuego en el parque natural de As Fragas do Eume, en esta ocasión en el término municipal de A Capela. La Consellería do Medio Rural informaba a primera hora de este martes que el incendio se activó a las 5.27 horas.

La Xunta de Galicia ha aumentado a lo largo de la mañana los efectivos que participan en el operativo, encontrándose en la zona un total de 12 agentes forestales, diez brigadas. 16 motobombas, dos palas, tres técnicos, cinco helicópteros y cinco aviones a la hora a la que se publica esta información.

Una de las motobombas desplegadas por la Xunta de Galicia Daniel Alexandre

Además, desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico han trasladado que mantienen en A Capela medios estatales de apoyo en el incendio forestal, enumerando dos aviones anfibios, una brigada de refuerzo y un avión de coordinación e información "colaborando con el operativo autonómico para contribuir a las tareas de extinción e control", precisan desde la Delegación del Gobierno en Galicia.