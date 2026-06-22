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A Capela

Estabilizado el incendio forestal en A Capela

Las estimaciones de la Consellería mantienen la superficie arrasada en las 30 hectáreas

Redacción
22/06/2026 17:49
Incendio en A Capela
Incendio forestal en A Capela
Daniel Alexandre
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La Consellería do Medio Rural informó esta tarde de que el incendio que se registró en la madrugada del pasado domingo en la parroquia de A Capela, en el municipio homónimo, se dio por estabilizado en torno a las dos y media de este lunes.

Según las últimas estimaciones del departamento autonómico, la superficie afectada por las llamas se mantiene en torno a las 30 hectáreas.

Incendio forestal en A Capela

El incendio activo en A Capela afecta ya a unas 30 hectáreas

Más información

En el operativo de extinción se han movilizado, por el momento, dos técnicos, 14 agentes, 21 brigadas, 22 motobombas, una pala, tres helicópteros y dos avionetas.

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