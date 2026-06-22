A Capela
Estabilizado el incendio forestal en A Capela
Las estimaciones de la Consellería mantienen la superficie arrasada en las 30 hectáreas
La Consellería do Medio Rural informó esta tarde de que el incendio que se registró en la madrugada del pasado domingo en la parroquia de A Capela, en el municipio homónimo, se dio por estabilizado en torno a las dos y media de este lunes.
Según las últimas estimaciones del departamento autonómico, la superficie afectada por las llamas se mantiene en torno a las 30 hectáreas.
En el operativo de extinción se han movilizado, por el momento, dos técnicos, 14 agentes, 21 brigadas, 22 motobombas, una pala, tres helicópteros y dos avionetas.