El incendio activo en A Capela afecta ya a unas 30 hectáreas

Uno de los helicópteros del operativo de extinción Daniel Alexandre

Las llamas continúan arrasando terreno en el municipio de A Capela, en donde desde la madrugada del pasado domingo permanece activo un incendio forestal que ya afecta a unas 30 hectáreas.

Esta es la cifra que ha hecho pública la Consellería do Medio Rural en la mañana de este lunes 22 de junio, jornada en la que se prevé que los termómetros continúen registrando altas temperaturas.

Las hectáreas afectadas por las llamas en A Capela aumentan hasta las 25 Más información

En el operativo de extinción, en la parroquia de A Capela, participan dos técnicos, 13 agentes, 18 brigadas, 19 motobombas, una pala, tres helicópteros y dos aviones.

Además del incendio que afecta a Ferrolterra, en Galicia se registra otro, en este caso estabilizado desde las 22.15 horas de ayer domingo, en el municipio de A Mezquita, en Ourense. En este caso, desde la Xunta explican que las llamas se propagaron desde Portugal y afectan a una superficie de 50 hectáreas.

Desde Medio Rural recuerdan que está a disposición de la ciudadanía el teléfono gratuito 085 para avisar en caso de incendios forestales y que, además, existe otro anónimo para denunciar actividad delictiva de este tipo, el 900 815 085.