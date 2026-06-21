Las hectáreas afectadas por las llamas en A Capela aumentan hasta las 25

Un vehículo de la Guardia Civil en la zona del incendio forestal Daniel Alexandre

El verano comenzó en la comarca con altas temperaturas desde primera hora y, en el caso del municipio eumés de A Capela, de la peor manera posible: con un incendio forestal que arrasó ya unas 25 hectáreas.

Tal y como informó en la mañana de este domingo la Consellería do Medio Rural, el fuego se originó en torno a las cuatro de la madrugada del domingo y para su extinción la Xunta desplegó sobre el terreno un dispositivo que, en un primer momento, implicó a un técnico, cinco agentes, siete brigadas, una pala, ocho motobombas y tres helicópteros.

Activo un incendio en A Capela que ya ha calcinado más de 20 hectáreas Más información

Sin embargo, a medida que avanzó la jornada, el departamento autonómico decidió reforzar este operativo, llegando a tomar parte en el mismo nueve agentes, 15 brigadas, 14 motobombas, dos palas, un técnico, tres helicópteros y dos aviones. El ejecutivo gallego indicó, a última hora de la tarde de este domingo, que el incendio continuaba activo y que la superficie afectada por las llamas se había incrementado hasta las 25 hectáreas.

Cabe señalar que los valores de los termómetros se mantuvieron bastante elevados, especialmente en cuatro localidades de Ferrolterra: A Capela, As Somozas, As Pontes y Monfero, con temperaturas que superaron los 35 grados.

Desde Medio Rural recuerdan que está a disposición de la ciudadanía el teléfono gratuito 085 para avisar en caso de incendios forestales y que, además, existe otro anónimo para denunciar actividad delictiva de este tipo, el 900 815 085.