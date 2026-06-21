Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Capela

Las hectáreas afectadas por las llamas en A Capela aumentan hasta las 25

La Xunta ha reforzado a lo lago de este domingo el operativo de extinción en la zona

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
21/06/2026 20:46
Incendio en A Capela
Un vehículo de la Guardia Civil en la zona del incendio forestal
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El verano comenzó en la comarca con altas temperaturas desde primera hora y, en el caso del municipio eumés de A Capela, de la peor manera posible: con un incendio forestal que arrasó ya unas 25 hectáreas.

Tal y como informó en la mañana de este domingo la Consellería do Medio Rural, el fuego se originó en torno a las cuatro de la madrugada del domingo y para su extinción la Xunta desplegó sobre el terreno un dispositivo que, en un primer momento, implicó a un técnico, cinco agentes, siete brigadas, una pala, ocho motobombas y tres helicópteros.

Incendio forestal en A Capela

Activo un incendio en A Capela que ya ha calcinado más de 20 hectáreas

Más información

Sin embargo, a medida que avanzó la jornada, el departamento autonómico decidió reforzar este operativo, llegando a tomar parte en el mismo nueve agentes, 15 brigadas, 14 motobombas, dos palas, un técnico, tres helicópteros y dos aviones. El ejecutivo gallego indicó, a última hora de la tarde de este domingo, que el incendio continuaba activo y que la superficie afectada por las llamas se había incrementado hasta las 25 hectáreas.

Cabe señalar que los valores de los termómetros se mantuvieron bastante elevados, especialmente en cuatro localidades de Ferrolterra: A Capela, As Somozas, As Pontes y Monfero, con temperaturas que superaron los 35 grados.

Desde Medio Rural recuerdan que está a disposición de la ciudadanía el teléfono gratuito 085 para avisar en caso de incendios forestales y que, además, existe otro anónimo para denunciar actividad delictiva de este tipo, el 900 815 085.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620