Activo un incendio en A Capela que ya ha calcinado más de 20 hectáreas

Imagen del incendio en el municipio eumés Silvia Carrión

El municipio de A Capela registra un incendio forestal que comenzó de madrugada y que ya ha arrasado, según las estimaciones provisionales de la Consellería do Medio Rural, más de 20 hectáreas.

Según informa el departamento autonómico, el fuego se originó en torno a las 4.06 de este domingo y para su extinción se ha movilizado, por el momento, a un técnico, cinco agentes, siete brigadas, una pala, ocho motobombas y tres helicópteros.

Cabe señalar que A Capela es uno de los cuatro ayuntamientos de Ferrolterra en los que está activado el nivel rojo debido a las altas temperaturas, junto a los de As Pontes, Monfero y As Somozas.