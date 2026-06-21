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A Capela

Activo un incendio en A Capela que ya ha calcinado más de 20 hectáreas

El fuego comenzó a las cuatro de la madrugada

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
21/06/2026 12:17
Imagen del incendio en el municipio eumés
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Silvia Carrión
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El municipio de A Capela registra un incendio forestal que comenzó de madrugada y que ya ha arrasado, según las estimaciones provisionales de la Consellería do Medio Rural, más de 20 hectáreas.

Según informa el departamento autonómico, el fuego se originó en torno a las 4.06 de este domingo y para su extinción se ha movilizado, por el momento, a un técnico, cinco agentes, siete brigadas, una pala, ocho motobombas y tres helicópteros.

Cabe señalar que A Capela es uno de los cuatro ayuntamientos de Ferrolterra en los que está activado el nivel rojo debido a las altas temperaturas, junto a los de As Pontes, Monfero y As Somozas.

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