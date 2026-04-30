A Deputación asina coa empresa Interiores de Galicia a musealización do mosteiro de Caaveiro
As obras estarán entregadas antes de rematar o ano
O deputado provincial de Patrimonio e Contratación, Xosé Penas, asinou este xoves co responsable da empresa Interiores de Galicia o contrato de musealización do mosteiro de Caaveiro, por un importe que se aproxima aos 400.000 euros.
A institución que preside Valentín González Formoso licitou nos meses pasados unha intervención que busca dar “un novo paso no proceso de posta en valor” do cenobio que o deputado Xosé Penas definiu como “un emblemático enclave patrimonial”. Con esta actuación, que é, engadiu, “estratéxica”, a Deputación “reforzará a conservación, interpretación e divulgación dun dos espazos históricos e culturais máis senlleiros da provincia”.
Nesa liña, Penas destacou que o proxecto “permitirá avanzar na musealización do mosteiro, mellorar a experiencia de visita e afondar no coñecemento histórico, artístico e patrimonial dun espazo único”.
As obras, que teñen un prazo de execución de seis meses, polo que estarán entregadas antes de que remate o ano, consistirán, entre outros traballos, na instalación dun pasamáns para garantir a seguridade do visitante e facilitar a mobilidade das persoas con maiores dificultades. Tamén inclúen a colocación dun novo peche de control de acceso que permitirá diferenciar as canles de entrada e saída. Substituiranse os cadros eléctricos e instalarase unha iluminación nova. Ademais, levantaranse tabiques museográficos para tematizar a planta da Casa dos Cóengos, entre outras actuacións que figuran nos pregos.