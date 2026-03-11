Encuentro en A Capela para diseñar el futuro de la Red Provincial de Coworking

Un momento de la jornada de este miércoles en A Capela Diputación

La Diputación de A Coruña dio un paso más en su apoyo al emprendimiento con la celebración de una jornada técnica en el Coworking A Capela. En el encuentro, que reunió a los gestores de los doce centros de la Red Provincial de Coworking, se analizaron los resultados logrados en los primeros meses de 2026 y se definieron las actuaciones que se llevarán a cabo próximamente.

La elección de A Capela para esta cita no fue casual, sino que ejemplifica el compromiso de la institución con el rural como motor de innovación. Así las cosas, durante la jornada se puso de manifiesto que esta red de infraestructuras busca eliminar las barreras territoriales, permitiendo que cualquier proyecto de negocio pueda prosperar con asesoramiento especializado independientemente del lugar de residencia de sus promotores.

En este sentido, la diputada de Emprego, Rosa Ana García, subrayó al cierre de la sesión la importancia de estos espacios al afirmar que “a Rede Provincial de Coworking converteuse nun verdadeiro ecosistema de apoio ao emprendemento que axuda a crear emprego, fixar poboación no rural e reter talento nos nosos concellos”.

Más allá del análisis de resultados, la reunión sirvió también para avanzar en nuevos retos de colaboración interna. Entre las propuestas destacadas figura la organización de una gran jornada de networking destinada a conectar a las personas emprendedoras de toda la provincia para generar sinergias y proyectos compartidos. Asimismo, la red refuerza su compromiso social y profesional con la elaboración de un borrador de ‘Protocolo para a prevención e actuación fronte ao acoso sexual e por razón de xénero’, una iniciativa que busca garantizar que todos los centros de emprendimiento sean entornos seguros e igualitarios.

La red cuenta en la actualidad con una docena de enclaves especializados en sectores primordiales para la economía gallega, desde la transformación agroalimentaria hasta la sostenibilidad y el urbanismo. Este ecosistema está formado por centros de referencia como el Pazo de Arenaza en Oleiros, el LAB-Barbanza en Boiro, Transformando en Brión, el Espazo A Proa en Ames y el Centro de Transformación Agroalimentaria A Fusquenlla en Moeche. Completan este despliegue provincial el propio Coworking A Capela, A Estación en Vedra, el Green Coworking de As Pontes, el Coworking A Pobra, el centro digital Compostela en Santiago, la Casa do Pescador de Miño y el Centro de Transformación Alimentaria de Baroña en Porto do Son.