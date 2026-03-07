Sororidad desde el rural: dos vecinas de Cerdido impulsan un encuentro sobre la maternidad

Gladys García y Antía Gómez (1) G.G.

Tejer una red de apoyo mutuo y compartir la experiencia de la crianza ha dejado de ser una aspiración para convertirse en una realidad palpable en la comarca, gracias a la iniciativa de dos mujeres. Lejos de resignarse a las particularidades que les ofrece el entorno rural, Antía Gómez Galego y Gladys García Schulze, dos vecinas de Cerdido y madres recientes, han decidido dar un paso al frente para sumar fuerzas. Su respuesta se llama “Tu maternidad, tu cuidado”, un encuentro que se celebrará el próximo 21 de marzo en el hotel Porta das Fragas, en A Capela, y que nace con un objetivo claro: ofrecer formación, asesoramiento profesional y un espacio de encuentro entre iguales donde las madres puedan sentirse sostenidas.

El proyecto, que ya cuenta con una veintena de inscritas y mantiene su aforo abierto, demuestra cómo de las situaciones cotidianas pueden surgir grandes ideas. Antía, responsable de una Casa Nido en Cerdido y madre de dos menores, visitó a Gladys para entregarle ropa y enseres que sus hijas ya no utilizaban. “Le comenté que había visto que en algunos sitios hacen retiros de fin de semana para mujeres embarazadas y que me parecía una pasada, algo que me hubiera gustado mucho hacer durante mi embarazo pero que descubrí muy tarde”, relata Gladys, quien compagina su teletrabajo en el departamento de una empresa con el desarrollo del proyecto turístico Haras de Bordo. “Mi marido y yo siempre hemos hablado de organizar en nuestras cabañas este tipo de talleres en un futuro. Se lo comenté a Antía y ella me dijo que no, que a qué íbamos a esperar, que lo hacíamos ya”, añade García.

Bienestar y recursos

“Le dije que iba a ser o ahora o nunca. ¿Teníamos ganas en ese momento? Pues venga”, corrobora Antía Gómez. Se pusieron en marcha, entonces, para diseñar un evento que, como recalcan sus creadoras, nace sin ningún ánimo de lucro y con el único fin de generar bienestar y compartir recursos.

Las organizadoras ponen el foco en que la iniciativa no surge de una queja hacia el sistema público de salud, sino de la constatación de que por sí solo no puede abarcar la inmensa complejidad de esta etapa de la vida.

“La Seguridad Social te cubre con matronas que son fantásticas, que te enseñan muchísimas cosas, y el soporte médico en el hospital es muy bueno. Mi experiencia en el hospital de Ferrol fue fenomenal, tuve un parto respetado que era muy importante para mí”, aclara Gladys García. El reto surge, comenta, después, cuando las dudas y el agotamiento se hacen presentes. El objetivo de la jornada del 21 de marzo es reunir a profesionales que ofrezcan “una masterclass’ resumida de sus conocimientos para dar a las madres y futuras madres herramientas para pasar mejor estas etapas, que al final son duras”. El cartel del evento cuenta, de manera totalmente altruista, con especialistas del ámbito de la salud y el bienestar: Nuria Fernández (facilitadora de hipnoparto), Alba Riola Bustabad (nutricionista), Eva Vales Pol (instructora de yoga), Esther García (psicóloga) y Sara Iglesias (fisioterapeuta de suelo pélvico). Además de las charlas, las empresas de la zona se han volcado aportando productos y servicios para sortear entre las asistentes, desde sesiones fotográficas hasta estancias en los alojamientos rurales promovidos por la propia Gladys García.

Encuentros

En un contexto no urbano, donde las distancias a los servicios se incrementan, el tejido social se hace, si cabe, mucho más importante. García, que residió casi una década en Madrid, sostiene que “en la ciudad no sabía quiénes eran mis vecinos de arriba o de abajo. Aquí conozco a todas las personas. Creo que hay un alma de comunidad mucho más fuerte en el rural. La conexión es incluso mayor entre mujeres”.

Esta sororidad ya contaba con unos cimientos previos en Cerdido. Desde hace aproximadamente dos años, un grupo de mujeres de distintos municipios (Cedeira, Valdoviño, Narón o As Pontes) se reúne cada viernes gracias a una iniciativa impulsada por la propia Antía Gómez. “Nos juntamos para compartir nuestra maternidad real. Lo bonito, pero también lo más duro, que parece que no puedes decir mucho porque te sientes un poco juzgada”, detalla Antía.

Soporte emocional

Estas jóvenes explican que diseñaron el evento que se celebrará en A Capela para que la presencia de los menores sea una elección, nunca un obstáculo. En este sentido, el espacio estará acondicionado con alfombras y juguetes. “Es un entorno preparado tanto para las que decidan ir solas como para las que decidan ir con sus peques. Que no puedan o no quieran dejarlos con alguien no debe ser un impedimento. Yo, por ejemplo, no me vería preparada aún para dejarlos. Se trata de que puedan disfrutar del día sin la presión de ‘me lo llevo o lo dejo’; simplemente, lo que te apetezca aquel día”, subraya Gómez.

Así las cosas, el encuentro se prolongará entre las nueve de la mañana y las seis de la tarde, con un coste por participante de 50 euros –incluye ponencias, desayuno, comida, tentempié y el alquiler del local–. “Da igual lo que te cuenten, hasta que no lo vives no sabes lo que es el nivel de esfuerzo que requiere”, reflexiona Gladys García. “Cuando tienes a otra mujer que está pasando por lo mismo y te dice ‘a mí me pasa igual’, genera una fuerza de hermandad. Es un universo precioso y un soporte emocional muy necesario”, remarca la joven.

Aquellas que estén interesadas en tomar parte en esta experiencia de autocuidado integral –físico, emocional y relacional–, que cuenta también con la colaboración de la Asociación de Mulleres Rurais de Cerdido Albar Quercus, pueden ponerse en contacto con las organizadoras a través del número de teléfono 622 686 288.