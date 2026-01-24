Mi cuenta

Diario de Ferrol

A Capela

Un menor y su madre trasladados al hospital al volcar el coche familiar en A Capela

El accidente se produjo antes de la una de la tarde de este sábado y viajaba también el padre y otro hijo

Marta Corral
Marta Corral
24/01/2026 14:05
El vehículo volcó en el margen derecho de la AC-564
El vehículo volcó en el margen derecho de la AC-564
Cedida
Una mujer y uno de sus hijos han tenido que ser trasladados al hospital este sábado al haber sufrido un accidente en el coche en el que viajaban también el padre y otro menor en el municipio de A Capela. En concreto, el suceso se registró a las 12.40 horas, confirma la Central de Emergencias del 112 Galicia.

El turismo en el que viajaba la familia circulaba por la AC-564 en sentido As Pontes cuando, al pasar por el punto kilométrico 11,700, se salió de la vía y terminó volcando en el margen derecho de la calzada. Según las primeras pesquisas, el estado de la carretera y las inclemencias del tiempo pueden estar detrás de la pérdida de control del conductor. 

Fueron particulares quienes dieron la alerta al 112, explicando que los ocupantes del vehículo estaban saliendo por su propio pie tras quedarse el coche volcado. Hasta el punto se trasladó una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico, Urxencias Sanitarias-061 y mantenimiento de carreteras. 

Aunque con heridas que, en principio, no revestían gravedad, la madre y uno de los menores fueron trasladados al Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF) para ser explorados a fondo por los profesionales sanitarios.

