Una persona tuvo que ser excarcelada tras una salida de vía en A Capela

Los bomberos de As Pontes excarcelaron al accidentado Cedida

El 112 Galicia fue advertido de un accidente de coche pocos minutos antes de las nueve de la noche del pasado viernes. La llamada de un particular indicaba que se había producido una salida de vía en el kilómetro 13 de la AC-564 en el municipio de A Capela y que podría haber heridos.

De este modo, se alertó al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de O Eume y a la Guardia Civil de Tráfico.

Una vez en el punto, los bomberos del parque comarcal tuvieron que liberar al conductor mediante el uso del material de excarcelación para sacarlo de su vehículo. Luego sería atendido por el personal sanitario desplazado hasta la zona, sin precisar traslado a un centro hospitalario.