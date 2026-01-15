Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Capela

A Capela contará con nuevo aparcamiento para mejorar el acceso a las Fragas do Eume

La Diputación acaba de adjudicar las obras de construcción del estacionamiento en la zona de As Neves

Redacción
15/01/2026 22:34
La nueva furgoneta eléctrica ayudará a desplazar a los visitantes desde el nuevo estacionamiento a la entrada del parque
La nueva furgoneta eléctrica ayudará a desplazar a los visitantes desde el nuevo estacionamiento a la entrada del parque
Cedida
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos

El concello de A Capela facilitará el acceso a las Fragas do Eume desde ese municipio, con la adecuación de un nuevo estacionamiento, en la zona de As Neves, y un bus lanzadera eléctrico.

La Diputación ha adjudicado por 153.330,04 euros las obras de construcción de un aparcamiento disuasorio en el núcleo citado de A Capela, de modo que dé servicio a los vehículos que se dirigen a las Fragas do Eume en las épocas del año que cuentan con mayor volumen de tráfico.

La actuación está enmarcada en el Plan de Sostibilidade Turística en Destino (PSTD) Fragas do Eume y está financiado íntegramente con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU.

El parking, que estará operativo en verano, contempla la urbanización de una parcela de 2.380 metros cuadrados en el lugar de As Neves –anexo al Centro de Salud del municipio y ofrece un acceso directo al Parque Natural das Fragas do Eume– para ser utilizada como aparcamiento disuasorio para turismos, motocicletas y bicicletas

El estacionamiento contará con dos plataformas, una inferior con 10 plazas para autocaravanas y espacios para dar servicio a sus usuarios –tomas de agua y alcantarillas conectadas a la red de evacuación municipal, contenedores de recogida selectiva de basura, etc.– y una superior con 20 plazas para turismos, dos de ellas con puntos de recarga para vehículos eléctricos y una para aparcamiento accesible, siete plazas de motocicletas y seis para bicicletas.

El proyecto se completará con la puesta en marcha de un servicio de lanzadera, una furgoneta eléctrica, para el traslado de los visitantes desde este este punto hasta el Camiño da Ventureira, en la entrada del Parque.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Visita de la delegada Martina Aneiros a una vivienda en Monfero

Abierta la solicitud de ayudas de corrección paisajística
Redacción
Encuentro de ida de octavos de final en la pista salmantina

Lino López, entrenador del Baxi Ferrol: "El Perfumerías ha sido superior en todos los aspectos"
Miriam Tembrás
Protección Civil del concello de Ares

Protección Civil de Ares realizó el pasado año un total de 206 operativos, casi la mitad en verano
Redacción
Robe Iniesta falleció el pasado mes de diciembre

Un homenaje a Robe Iniesta ofrecerá micro abierto en Canido
Redacción