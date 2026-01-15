A Capela contará con nuevo aparcamiento para mejorar el acceso a las Fragas do Eume

La nueva furgoneta eléctrica ayudará a desplazar a los visitantes desde el nuevo estacionamiento a la entrada del parque Cedida

El concello de A Capela facilitará el acceso a las Fragas do Eume desde ese municipio, con la adecuación de un nuevo estacionamiento, en la zona de As Neves, y un bus lanzadera eléctrico.

La Diputación ha adjudicado por 153.330,04 euros las obras de construcción de un aparcamiento disuasorio en el núcleo citado de A Capela, de modo que dé servicio a los vehículos que se dirigen a las Fragas do Eume en las épocas del año que cuentan con mayor volumen de tráfico.

La actuación está enmarcada en el Plan de Sostibilidade Turística en Destino (PSTD) Fragas do Eume y está financiado íntegramente con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU.

El parking, que estará operativo en verano, contempla la urbanización de una parcela de 2.380 metros cuadrados en el lugar de As Neves –anexo al Centro de Salud del municipio y ofrece un acceso directo al Parque Natural das Fragas do Eume– para ser utilizada como aparcamiento disuasorio para turismos, motocicletas y bicicletas

El estacionamiento contará con dos plataformas, una inferior con 10 plazas para autocaravanas y espacios para dar servicio a sus usuarios –tomas de agua y alcantarillas conectadas a la red de evacuación municipal, contenedores de recogida selectiva de basura, etc.– y una superior con 20 plazas para turismos, dos de ellas con puntos de recarga para vehículos eléctricos y una para aparcamiento accesible, siete plazas de motocicletas y seis para bicicletas.

El proyecto se completará con la puesta en marcha de un servicio de lanzadera, una furgoneta eléctrica, para el traslado de los visitantes desde este este punto hasta el Camiño da Ventureira, en la entrada del Parque.