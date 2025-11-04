La Diputación licita por 161.000 euros el aparcamiento disuasorio de las Fragas do Eume en A Capela

Imagen de archivo de una visita de González Formoso a la zona en la que se edificará el aparcamiento Diputación

La Diputación acaba de sacar a licitación las obras de construcción de un aparcamiento disuasorio en As Neves (A Capela), que permita dar servicio a los vehículos que se dirigen a las Fragas do Eume en las épocas con mayor volumen de tráfico. La intervención, con un presupuesto de 161.010,22 euros, se financiará de manera íntegra con los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno –sufragado, a su vez, por la Unión Europea a través de los Next Generation– y las empresas interesadas en acometer las tareas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo día 17.

Cabe recordar que el proyecto supone la urbanización de una parcela de 2.380 metros cuadrados situada junto al centro de salud del municipio. El aparcamiento contará con dos plataformas: una inferior con 10 diez plazas para autocaravanas y espacios para dar servicio a sus usuarios –tomas de agua, sumideros conectados a la red de evacuación municipal, contenedores de recogida de basura– y otra superior con 20 lugares para turismos, dos de ellos con punto de recarga eléctricos y uno para aparcamiento accesible, siete plazas para motocicletas y seis para bicicletas.

El proyecto se completará con la puesta en marcha de un servicio lanzadera-furgoneta eléctrica para el traslado de los visitantes desde dicho punto hasta el Camiño da Ventureira, en la entrada del parque natural. El vehículo ya fue adquirido por la Diputación –por un importe de 60.000 euros– y entregado al Concello de A Capela