La Diputación invierte 343.000 euros en musealizar Caaveiro

El cenobio cumple este año medio siglo de catalogación como monumento histórico-artístico Daniel Alexandre

Las obras para musealizar una de las joyas arquitectónicas de la comarca, el monasterio de Caaveiro, en las Fragas do Eume, salen a licitación por un importe que se aproxima a los 343.000 euros. El pleno de la Diputación dio luz verde al concurso al que las empresas interesadas podrán ofertar hasta el día 24 de este mes de noviembre.

Las obras se centrarán, explica la institución provincial, en intervenciones museográficas para “acondicionar” el conjunto en un espacio que permite “unha mellor contextualización, ofrecendo á persoa visitante unha experiencia de aprendizaxe cultural sobre a Idade Media en Galicia, un dos momentos de maior pulo” del cenobio.

En ese sentido, se acometerá la instalación de pasamanos en las escaleras para garantizar la seguridad de los visitantes y facilitar la movilidad de las personas con más dificultades. El proyecto también incluye la colocación de un nuevo cierre de control de acceso que permitirá, además, diferenciar los canales de entrada y de salida.

Por otro lado, se cambiarán los cuadros eléctricos y se colocará una iluminación renovada para que se puedan apreciar los nuevos elementos del museo. Por último, se construirán tabiques museográficos con la finalidad de tematizar la planta de la Casa dos Cóengos.

El diputado de Patrimonio de la institución provincial, Xosé Penas, aseguró tras aprobarse la licitación de las obras que la actuación supondrá “un antes e un despois para o patrimonio na provincia da Coruña, ademais de representar o compromiso da Deputación coa conservación e mellora dos nosos monumentos históricos”. Asimismo, Penas hizo hincapié en que las mejoras que introducirá este proyecto en el conjunto “implicará unha importante mellora do turismo e un servizo de calidade, á altura dos galegos e das galegas”.

Una vez que se adjudique el contrato y se firme el acta de replanteo, las obras tendrán una duración máxima de seis meses.