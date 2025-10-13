El acceso a las Fragas do Eume contará con un vehículo lanzadera desde el nuevo estacionamiento de A Capela

La Diputación entregó el vehículo al Concello de A Capela Cedida

Un nuevo vehículo eléctrico prestará el servicio de lanzadera del transporte al parque natural de As Fragas do Eume desde A Capela, completando así la actuación del aparcamiento disuasorio de As Neves, cuyas obras están a punto de empezar.

De este modo, se espera que en verano se pueda prestar ya este servicio de estacionamiento con desplazamiento lanzadera de bus, con el fin de reducir el uso del vehículo privado en el parque natural.

Para este fin, el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, hizo entrega de este minibús al alcalde de A Capela, Manuel Meizoso. Se trata de una furgoneta Peugeot de nueve plazas, que permitirá trasladas a las personas que visiten las Fragas desde el estacionamiento disuasorio hasta el Camiño da Ventureira, en la entrada del parque natural.

El coche forma parte de un convenio firmado ente ambas administraciones para mejorar la movilidad sostenible, con una inversión total de 220.000 euros, a través del plan de Sostenibilidade Turústica en destino Fragas do Eume, financiado con fondos Next Generation.

El parking que se construirá dispondrá de plazas para turismos y autocaravanas, motos y bicis, con recarga eléctrica y zonas verdes.