Suceso

Una conductora resulta herida en una salida de vía en A Capela

La mujer, que se quejaba de un agudo dolor en la espalda, fue trasladada al hospital

J. Guzmán
J. Guzmán
04/10/2025 13:23
El 061 comunicó al 112 que el vehículo estaba bloqueando la circulación
El 061 comunicó al 112 que el vehículo estaba bloqueando la circulación - Jorge Meis

Una conductora tuvo que ser trasladada esta mañana al centro hospitalario de referencia tras resultar herida durante una salida de vía en el término municipal de A Capela. Según relató el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el incidente, cuyas causas aún se investigan, tuvo lugar sobre las 11.10 horas a la altura del punto kilométrico 11 de la carretera AC-564, a su paso por el lugar de As Neves.

Según detalló la central autonómica, fue un particular quien alertó del accidente, solicitando asistencia médica para la mujer, que se quejaba de un agudo dolor en la espalda. Así, hasta el punto se trasladó una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 (que a su vez avisó al 112 de que el vehículo estaba bloqueando parte del carril de circulación) y efectivos del destacamento de Tráfico de la Guardia Civil. De igual modo, el servicio de emergencias trasladó la incidencia al parque provincial de Bombeiros do Eume, con sede en As Pontes, pero su presencia no fue necesaria.

De este modo, tras recibir una asistencia inicial por parte de los profesionales del 061, la conductora fue llevada hasta el centro hospitalario de referencia.

