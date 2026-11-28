El proyecto Bieiteiras, de Cynthia Arias, ha sido uno de los ganadores Daniel Alexandre

Cantidad –se presentaron 44 candidaturas– y, sobre todo, calidad es lo que destaca la Fundación RIA de la convocatoria para proyectos que contribuyesen a la conservación de las Fragas do Eume o al desarrollo local de esta comarca.

De entre las iniciativas planteadas se seleccionaron un total de cinco, que recibirán acompañamiento técnico y apoyo a la comunicación, además de una aportación de 3.000 euros, para facilitar el desarrollo y posterior consolidación del proyecto. El jurado eligió, además, ocho accésits honoríficos de los que destacaron su interés y su aportación al territorio.

Las propuestas que resultaron premiadas fueron de diversa índole. Así, se distinguió a la plantación de castaños de fruto y madera demostrativa, de la Asociación para la custodia del bosque atlántico Betula, una iniciativa que combina el ensayo de variedades de castaño con la formación práctica para mostrar sobre el terreno cómo diversificar la gestión del monte y sus aprovechamientos.

El segundo de los proyectos es el presentado por la Escola de Panadería Vernácula, de Rosa Iglesias Veloso, que propone crear una escuela en Cabanas que recupere y transmita los saberes ligados a la elaboración del pan gallego mediante cursos y talleres comunitarios.

El Centro de Innovación Rural Taboada, de Cristina Ezcurra de la Iglesia, es la tercera propuesta destacada. Se trata de un proyecto que parte de la recuperación de una vivienda tradicional en Monfero para crear un espacio de encuentro y de trabajo alrededor del diseño y de la transformación de la madera de castaño, en colaboración con aserraderos y carpinterías locales.

Bieiteiras Agroecoloxía, de Cynthia Arias Ramil, recibió otro de los galardones, con la propuesta de explotación ecológica ubicada en la parroquia del Aparral, en As Pontes, que abrirá sus puertas a centros educativos y otros grupos para compartir, mediante visitas y talleres, su experiencia en el cultivo y en el cuidado del suelo.

Eume sen invasoras es la quinta de las ganadoras. Es un proyecto de la cooperativa Ribeirán Proxectos Naturais, que busca localizar y hacer seguimiento de los focos de especies exóticas invasoras en las riberas del Eume. Incluye jornadas de voluntariado y actividades de divulgación que ayuden la visitantes y a la vecindad a identificar estas especies y comunicar su presencia.

A estos proyectos que serán potenciados con el apoyo de la Fundación RIA se suman ocho iniciativas distinguidas por su interés. Tres de ellas –Fío do Eume, Da raíz ao futuro y Eume á mesa– tienen que ver con la transformación de recursos locales en la comarca con las setas y champiñones, la castaña y el grelo como productos protagonistas.

La recuperación de tierras abandonadas une otros tres proyectos de los que fueron destacados –Gando, prevención e paisaxe; Montes do Vilar y Aproveitamento agroecolóxico da antiga escombreira de Endesa–.

Finalmente, Presa do Eume, Presa das Fragas y Navegación eléctrica completan los accésits con iniciativa sobre la posibilidad de dar a conocer el patrimonio ligado al entorno del parque de As Fragas. El jurado reconoció también cuatro espacios y entidades con capacidad de dinamización como son Monte Forgoselo, A Panda da Dá, de la Asociación Cultural A Vila de Mañá y el grupo naturalista Hábitat.