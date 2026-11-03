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Diario de Ferrol

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Eume

Charla-coloquio na Casa da Cultura de Pontedeume sobre as similitudes entre as Fragas do Eume e Urkiola

A iniciativa está impulsada por unha das asociacións de propietarios

Redacción Ferrol
03/11/2026 17:46
Fragas do Eume
Visitantes do Parque Natural das Fragas do Eume
Daniel Alexandre
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A Casa da Cultura de Pontedeume acollerá este xoves 5 (17.00 horas) unha charla organizada polas entidades Apanur e a Asociación Parque Natural Fragas do Eume: Naturaleza y desarrollo. Na sesión, que contará coa intervención de catro expertos baixo o título ‘Dos parques naturales: pasado, presente y futuro’, abrodaranse as similitudes e diferenzas entre a xestión de ambos territorios protexidos.

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