Eume
Charla-coloquio na Casa da Cultura de Pontedeume sobre as similitudes entre as Fragas do Eume e Urkiola
A iniciativa está impulsada por unha das asociacións de propietarios
A Casa da Cultura de Pontedeume acollerá este xoves 5 (17.00 horas) unha charla organizada polas entidades Apanur e a Asociación Parque Natural Fragas do Eume: Naturaleza y desarrollo. Na sesión, que contará coa intervención de catro expertos baixo o título ‘Dos parques naturales: pasado, presente y futuro’, abrodaranse as similitudes e diferenzas entre a xestión de ambos territorios protexidos.