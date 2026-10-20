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Eume

El BNG pide una nueva captación desde el Eume para asegurar el abastecimiento

Los nacionalistas piden aprovechar las obras del hidroducto vinculado a la planta de hidrógeno H2Pole

Redacción Ferrol
20/10/2026 20:53
El diputado del BNG, Xosé Manuel Golpe, durante una comparecencia en el Parlamento
El diputado del BNG, Xosé Manuel Golpe, durante una comparecencia en el Parlamento
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El Bloque Nacionalista Galego (BNG) presentará, por medio de su parlamentario Xosé Manuel Golpe, una batería de iniciativas para reclamar a la Xunta que garantice el abastecimiento de agua potable en los municipio del sector norte del golfo Ártabro –Cabanas, Fene, Ares y Mugardos–. 

La propuesta de los nacionalistas pasa por la ejecución de una conducción pública de agua desde la cuenca del Eume, aprovechando las obras del hidroducto vinculado a la planta de hidrógeno H2Pole. A este respecto, el diputado incide en que “é unha oportunidade que a Administración non debe deixar pasar” y señala que, más allá de esta actuación estructural, el gobierno gallego debe acometer obras urgentes de reparación de fugas o renovación de las conducciones deterioradas, entre otras.

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