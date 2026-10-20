El BNG pide una nueva captación desde el Eume para asegurar el abastecimiento

El diputado del BNG, Xosé Manuel Golpe, durante una comparecencia en el Parlamento Cedida

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) presentará, por medio de su parlamentario Xosé Manuel Golpe, una batería de iniciativas para reclamar a la Xunta que garantice el abastecimiento de agua potable en los municipio del sector norte del golfo Ártabro –Cabanas, Fene, Ares y Mugardos–.

La propuesta de los nacionalistas pasa por la ejecución de una conducción pública de agua desde la cuenca del Eume, aprovechando las obras del hidroducto vinculado a la planta de hidrógeno H2Pole. A este respecto, el diputado incide en que “é unha oportunidade que a Administración non debe deixar pasar” y señala que, más allá de esta actuación estructural, el gobierno gallego debe acometer obras urgentes de reparación de fugas o renovación de las conducciones deterioradas, entre otras.