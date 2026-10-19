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Eume

El Supremo inadmite el recurso de dueños en las Fragas contra la sentencia que avaló el PRUX

El alto tribunal rechaza la impugnación presentada por una de las entidades y le impone costas

Redacción Ferrol
19/10/2026 21:00
Protesta donos Fragas do Eume en Cabanas
Imagen de archivo de una de las manifestaciones del colectivo de propietarios
Daniel Alexandre
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La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite el recurso de casación interpuesto por la asociación ‘Unión de la propiedad para la defensa de la Fraga del Eume’, con el que la entidad pretendía impugnar una sentencia previa del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que, a su vez, respaldaba el decreto del Plan Reitor de Usos e Xestión (PRUX) del Parque Natural

La decisión del Tribunal Supremo se sustenta en lo que califica como una “falta de fundamentación suficiente” por parte de los recurrentes a la hora de justificar los motivos de casación. A este respecto, según el documento –con fecha del pasado 14 de octubre– la representación de los propietarios no justificó de manera adecuada los supuestos legales de la Ley de la Jurisdicción Conntencioso-Administrativa /LJCA), tales como demostrar contradicción con otras sentencias o probar que la doctrina lesiona los intereses generales

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El alto tribunal señala que no basta con la mera afirmación o la cita de supuestos legales sin vincularlos a la realidad concreta del caso. En definitiva, la Sala concluye que no se aprecia un “interés casacional objetivo” que justifique un pronunciamiento por su parte. En consecuencia de esta inadmisión, que adquiere carácter firme, el Supremo impone las costas procesales a la parte recurrente, fijando un límite máximo de 1.000 euros –más impuestos– a favor de la Xunta de Galicia.

Desde el gobierno gallego ven esta providencia como un nuevo respaldo a su postura, incidiendo en que las limitaciones inherentes a un espacio protegido “no generan automáticamente derecho a indemnización y que cualquier compensación exige acreditar una pérdida económica real vinculada a aprovechamientos preexistentes”.

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