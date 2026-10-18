El monasterio de Caaveiro se modernizará con conexión a internet 5G y un sistema de videovigilancia

El cenobio fue declarado Monumento Histórico-Artístico en 1975 Daniel Alexandre

El monasterio de San Xoán de Caaveiro, en pleno corazón de las Fragas do Eume, afrontará una nueva intervención que llevará la “modernidad” a este reconocido enclave y que implicará, también, tareas de mantenimiento y conservación con el objetivo de frenar el deterioro en el cenobio, declarado Monumento Histórico-Artístico de Interés Provincial en 1975.

La Diputación de A Coruña ha sacado a licitación este proyecto, que cuenta con una inversión de 274.584 euros, impuestos incluidos, y un plazo de ejecución de seis meses. Las empresas interesadas en acometer los trabajos pueden consultar los detalles y presentar sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, hasta el próximo 3 de noviembre. Cabe recordar que esta actuación es complementaria a la de musealización de las instalaciones, de la que se encarga la empresa Interiores de Galicia SL, con una inversión que ronda los 400.000 euros.

Las tareas que ahora se licitan se centrarán en atajar ciertos problemas que afectan a las cubiertas y fachadas, así como en el montaje de nuevos elementos. En este sentido, la conservación y el mantenimiento concentran casi la mitad del presupuesto de las obras.

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En el caso de las bóvedas, que presentan un aspecto degradado por las filtraciones de agua, se renovarán los acabados con morteros de cal y pinturas al silicato –una vez resuelta la entrada de humedad–. Mientras, en el edificio de Cortes, se llevarán a cabo arreglos en la cubierta y se sustituirá un dintel de madera. También se aplicarán tratamientos con lasur en este material.

En el patio do Cabido, se impermeabilizarán las juntas del losado –el sellado se realizará con asfalto en caliente oculto y acabado de cal– con el objetivo de frenar las goteras que llegan a las bóvedas expositivas. Por su parte, en el de San Xoán, se recuperará el pavimento de tierra (sabre) para mejorar su drenaje.

Adecuar las cubiertas es otro de los fines de la intervención. Así, se llevarán a cabo tareas en los edificios de Costes, Cóengos y Capelán, además de en la iglesia de Santa Isabel. Estas consistirán en la sustitución de las piezas de zinc deterioradas, mientras que la pizarra –bien conservada– solamente se recolocará en aquellos puntos donde sea necesario.

En cuanto a las fachadas, se procederá a la limpieza de las juntas y a la reposición de los morteros de cal. El proyecto prevé, asimismo, instalar líneas de vida permanentes y ocultas a la vista del visitante, con el objetivo de que las futuras labores de mantenimiento puedan llevarse a cabo en condiciones de máxima seguridad.

Dos piezas nuevas

Junto a estos arreglos anteriormente detallados, la intervención supondrá la creación de dos nuevos elementos.

El primero es una pérgola de aire contemporáneo en la zona de acceso al museo, un “guiño” a los antiguos emparrados que caracterizaron el conjunto a lo largo de su historia. El proyecto, redactado por el Servizo de Arquitectura e Mantemento de la Diputación, aclara que se construye “sen reproducir ningún dos emparrados documentados”, integrándose en la sucesión de espacios museográficos “matizando alturas e vistas”.

Los trabajos buscan, además, culminar con las filtraciones de agua en algunos de los edificios

El segundo es la recuperación del corredor-solaina de la antigua Casa do Forno, hoy taberna, en madera de castaño. En su barandilla se reproducirá, troquelado, el motivo del viejo techo artesonado del Cabido, una pieza que “vai formar parte da nova exposición como símbolo do mosteiro”. Es, quizá, el detalle más simbólico de toda la obra al suponer un fragmento desaparecido del cenobio que volverá convertido en emblema.

Sin cobertura

Una de las particularidades del proyecto radica en la intención de acercar la tecnología a este enclave natural entre los ríos Eume y Sesín. A este respecto, cabe señalar que un estudio técnico encargado por la Diputación comprobó que la cobertura móvil en el entorno del monasterio era “completamente insuficiente para obter un servizo aceptable, nen sequera para solucións de chamadas de emerxencia”.

A esto se le suma que los nuevos contenidos del museo dependen también de herramientas digitales para funcionar adecuadamente.

Se instalará una antena de pequeño tamaño, camuflada con el entorno, que permitirá crear una red wifi en la zona

Así las cosas, se instalará una antena-router 5G de pequeño tamaño, camuflada sobre la pérgola de la cafetería, capaz de ofrecer velocidades superiores a 100 megas y de generar, al mismo tiempo, una red wifi en la zona. Además, la intervención implica como respaldo el acceso por satélite Starlink. El objetivo, según el pliego de prescripciones técnicas, es “dar unha cobertura limitada, que non altere a actual condición de illamento na natureza do monumento” y habilitar una especie de intranet para el visitante, con cuatro usos diferentes: emergencias sanitarias, contenidos de la exposición, reserva de visitas guiadas y gestión de la cafetería. “Para dar eses servizos é esencial un enlace telefónico 4G/5G que poda dar conexión co exterior ao cableado interior do conxunto do mosteiro”, remarca el documento.

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Además de las telecomunicaciones, la intervención que prepara la Diputación implicará la instalación de un circuito cerrado de televisión y videovigilancia –que ronda los 29.500 euros–, la protección contra incendios, la megafonía y un sistema antiintrusión. “O sistema servirá para a identificación dos individuos implicados nas incidencias, e, ademais, pretende ser un potente método disuasorio, mediante unha serie de carteis anunciando que a zona está a ser controlada mediante cámaras de vixilancia”, expone el organismo provincial.

Recuperación

Estas obras supondrán el último capítulo de una recuperación que se remonta cuatro décadas.

Expropiado por el organismo provincial en 1986, el monasterio de San Xoán de Caaveiro fue objeto de una ambiciosa rehabilitación que fue reconocida en 2015 con el Premio Europeo de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico.

Abierto al público desde 2006, el antiguo cenobio funciona desde entonces como un espacio museístico y centro de interpretación.