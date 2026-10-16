Más de 40 proyectos en el entorno de las Fragas optan al apoyo de la Fundación RIA

Una mujer pasea en bicicleta por el parque natural Daniel Alexandre

La convocatoria de apoyos a proyectos en la comarca del Eume –impulsada por la Fundación RIA con el apoyo de Fundación MOP– cerró el plazo de presentación de candidaturas con un total de 44 propuestas de diferente índole, una cifra que desde la entidad califican de “éxito de participación” y que demuestra, remarcan, “a vontade de poñer en marcha iniciativas e activar recursos” en la zona.

Así las cosas, desde RIA añaden que “houbo temáticas e disciplinas moi diferentes, desde cuestións máis relacionadas coa arquitectura, iniciativas produtivas de moitos tipos, propostas lúdicas ou vinculadas ao agro...”, enumera la Fundación, que recuerda que el principal objetivo de esta campaña de búsqueda es apoyar propuestas que redunden en un impacto “positivo e duradeiro” en el Parque Natural Fragas do Eume y en los cinco municipios de su ámbito: Cabanas, A Capela, Monfero, Pontedeume y As Pontes.

El jurado –integrado por Lucía Escrigas y Manuel Rodríguez, de RIA; Cristina Fontán de la Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña y de la Agrupación de Arquitectas y Arquitectos Urbanistas de Galicia; Quico Ónega, del Laboratorio do Territorio da Universidade de Santiago de Compostela; y Alfonso Ribas, de la Fundación Juana de Vega– analizará ahora estas 44 candidaturas atendiendo a su impacto en la zona, su viabilidad, así como su contribución a la sostenibilidad, entre otras cuestiones.

Última semana para presentar proyectos a la convocatoria de la Fundación RIA Más información

El proceso, explica la Fundación, incluirá una primera selección y entrevistas telemáticas para ampliar y contrastar información.

Los resultados se conocerán a mediados del próximo mes de noviembre, momento en el que comenzará a planificarse el trabajo de acompañamiento de las propuestas, con una duración estimada de entre tres y seis meses. Los proyectos seleccionados recibirán también apoyo económico, con un mínimo de 3.000 euros.