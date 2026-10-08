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Eume

Última semana para presentar proyectos a la convocatoria de la Fundación RIA

La entidad recuerda que no es necesario que las iniciativas estén completamente desarrolladas

Redacción Ferrol
08/10/2026 20:15
Presentación en el Centro de Interpretación Fragas do Eume
Presentación en el Centro de Interpretación Fragas do Eume
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La convocatoria de apoyo a proyectos en la comarca del Eume, impulsada por la Fundación RIA –con el apoyo de la de Marta Ortega–, llega a su última semana de plazo de presentación de propuestas. 

Cabe recordar que la iniciativa busca apoyar ideas que contribuyan a la conservación, la actividad económica y la puesta en valor del Parque Natural Fragas do Eume y su entorno.

Un momnenro del acto celebrado en el Centro de Interpretación de As Fragas do Eume

Interés por el apoyo a los proyectos de impacto en el Eume de la Fundación RIA

Más información

Así pues, desde RIA se anima a las personas y entidades con propuestas que se desarrollen o tenga un impacto directo en la zona –en los municipios de Cabanas, A Capela, Monfero, Pontedeume y As Pontes– a presentar sus iniciativas hasta el 15 de octubre a las 14.00 horas. Las bases, el formulario de participación y toda la información sobre la convocatoria está disponible en la web.

Sencillo y accesible

“Sabemos que presentar unha proposta pode xerar certas reservas para pequenas iniciativas, polo que queremos insistir en que non é necesario tela completamente desenvolvida e en que o proceso de presentación é sinxelo e accesible”, aseveran desde la Fundación RIA, recordando que las seleccionadas contarán con acompañamiento técnico y una aportación económica para su desarrollo.

La presentación contará con representantes de las administraciones y entidades locales

La Fundación RIA presenta en Pontedeume y A Capela su convocatoria de apoyo a proyectos

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