Última semana para presentar proyectos a la convocatoria de la Fundación RIA

Presentación en el Centro de Interpretación Fragas do Eume Cedida

La convocatoria de apoyo a proyectos en la comarca del Eume, impulsada por la Fundación RIA –con el apoyo de la de Marta Ortega–, llega a su última semana de plazo de presentación de propuestas.

Cabe recordar que la iniciativa busca apoyar ideas que contribuyan a la conservación, la actividad económica y la puesta en valor del Parque Natural Fragas do Eume y su entorno.

Interés por el apoyo a los proyectos de impacto en el Eume de la Fundación RIA Más información

Así pues, desde RIA se anima a las personas y entidades con propuestas que se desarrollen o tenga un impacto directo en la zona –en los municipios de Cabanas, A Capela, Monfero, Pontedeume y As Pontes– a presentar sus iniciativas hasta el 15 de octubre a las 14.00 horas. Las bases, el formulario de participación y toda la información sobre la convocatoria está disponible en la web.

Sencillo y accesible

“Sabemos que presentar unha proposta pode xerar certas reservas para pequenas iniciativas, polo que queremos insistir en que non é necesario tela completamente desenvolvida e en que o proceso de presentación é sinxelo e accesible”, aseveran desde la Fundación RIA, recordando que las seleccionadas contarán con acompañamiento técnico y una aportación económica para su desarrollo.