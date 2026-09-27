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Eume

El PP acusa de “boicot” a los alcaldes socialistas en relación a las propuestas para As Fragas

Recordó que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia avaló la actuación de la Xunta en materia de protección

Redacción Ferrol
27/09/2026 13:38
La reunión de la comisión de Medio Ambiente del PP provincial
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El portavoz de Medio Ambiente del Grupo Popular en el Parlamento gallego, Gonzalo Trenor, acusó este sábado a los alcaldes socialistas de la comarca del Eume de “tratar de boicotear cualquier proposta que permita mellorar a conservación, o coidado e a protección das Fragas”. Lo hizo al finalizar la reunión de la comisión provincial del área que celebró el PP. 

Los populares reiteraron que el Plan Reitor de Uso e Xestión (PRUX) establece un régimen de protección que es compatible con la conservación de los valores naturales con la continuidad de los usos y aprovechamientos legalmente admisibles, acusando a los regidores del PSOE de impedir que haya avances y mejoras en el parque natural. 

“Se alguén non pode dar leccións sobre este asunto son os alcaldes socialistas”, criticó el popular, recordando que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) avaló la actuación de la Xunta en materia de protección. 

Además, les señaló por “difundir bulos” sobre la participación en la redacción del PRUX que, reiteró, “foi elaborado a través dun longo proceso participativo aberto aos propietarios e a todos os axentes ligados a este espazo”. 

Finalmente, dijo Trenor que había que ser “moi ruín” para sembrar dudas sobre la permisividad en materia de prevención de incendios: “Todos os traballos de limpieza e desbroce están autorizados”, subrayó el popular. 

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