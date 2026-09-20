Las reivindicaciones de los propietarios en las Fragas llegaron al Parlamento, sin éxito

Aitor Bouza junto a propietarios de terrenos en las Fragas do Eume Cedida

El PSdeG-PSOE presentó recientemente en el Parlamento de Galicia una proposición no de Ley en la que reclamaba a la Xunta que atendiese las peticiones de los propietarios de terrenos en las Fragas do Eume. Cabe recordar que el colectivo, presente en el debate de la Comisión de Medio Ambiente, exige compensaciones por las restricciones sobre sus parcelas tras la declaración del Parque Natural.

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El diputado Aitor Bouza incidió en la colaboración del gobierno autonómico “para que non teña que vir Europa a reprendelos pola falta de diálogo e de solucións”. Para el socialista, el ejecutivo gallego “non está a facer as cousas ben” tras haber aprobado el Plan Reitor de Usos e Xestión (PRUX) del territorio “sen atender aos afectados, o que constata un incumprimero evidente da normativa europea”.

Pese al apoyo de PSOE y BNG, la Xunta defiende la participación de los vecinos en la elaboración del documento.