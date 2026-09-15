Interés por el apoyo a los proyectos de impacto en el Eume de la Fundación RIA

Un momnenro del acto celebrado en el Centro de Interpretación de As Fragas do Eume Cedida

El interés por el apoyo de la Fundación RIA para identificar e impulsar proyectos con capacidad para generar un impacto positivo, tangible y duradero en el Parque Natural das Fragas do Eume y en su entorno –concellos de Cabanas, A Capela, Monfero, Pontedeume y As Pontes– quedó de manifiesto ayer en la presentación y lanzamiento de la convocatoria, que tuvo lugar por la mañana en el Centro de Interpretación das Fragas y, por la tarde, en Campo Capela.

La iniciativa forma parte del proceso de diálogo y planificación estratégica que RIA desarrolla en este territorio con el apoyo de la Fundación MOP.

En el encuentro celebrado en la mañana de ayer tomaron parte Carlos Franco, del Centro de Interpretación Fragas do Eume; Manuel Rodríguez, director de la Fundación RIA, y Lucía Escrigas, coordinadora del proyecto. En el acto se explicaron los objetivos y las bases de la convocatoria, el proceso de participación y se resolvieron las primeras dudas de las personas y entidades interesadas, que ya superaron la treintena en el llamamiento inicial de la pasada jornada.

La convocatoria está dirigida a iniciativas vinculadas, entre otros ámbitos, a la arquitectura y a la movilidad, a la actividad económica y productiva, a la divulgación, educación y participación, así como a otros proyectos que contribuyan a la conservación, al desarrollo local y a la puesta en valor de las Fragas do Eume. Podrán participar personas físicas, empresas, cooperativas, asociaciones, fundaciones, comunidades de montes, centros educativos, universidades, administraciones públicas y agrupaciones de diferentes entidades.

Los proyectos seleccionados recibirán durante un período estimado de entre tres y seis meses acompañamiento técnico, apoyo a la comunicación y respaldo económico.

La convocatoria cuenta con un presupuesto total de 15.000 euros, destinado a apoyar un máximo de cinco iniciativas, con un mínimo de 3.000 euros por proyecto seleccionado.

El plazo de presentación de candidaturas concluye el próximo 15 de octubre. Más información en fundacionria.org/gl/convocatorias/eume.