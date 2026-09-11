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Eume

La Fundación RIA presenta en Pontedeume y A Capela su convocatoria de apoyo a proyectos

Los actos, abiertos a la ciudadanía, tendrán lugar el martes de la próxima semana

Redacción Ferrol
11/09/2026 17:56
La presentación contará con representantes de las administraciones y entidades locales
La presentación contará con representantes de las administraciones y entidades locales
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La Fundación RIA presentará públicamente, el próximo martes, su convocatoria abierta de proyectos en el Eume, una medida que busca identificar e impulsar iniciativas con capacidad de generar un impacto positivo en el entorno del Parque Natural.

La primera cita tendrá lugar entre las 11.00 y las 12.30 horas en el Centro de Interpretación das Fragas do Eume, mientras que la segunda se desarrollará por la tarde (de 17.00 a 18.30) en la Cooperativa Campo Capela. Desde la entidad recuerdan que ambas están abiertas a la ciudadanía en general y que contarán con la presencia de representantes de las administraciones locales y del equipo de la Fundación.

Fragas do Eume

La Fundación RIA, con apoyo de la de Marta Ortega, abre un proceso para impulsar proyectos vinculados a las Fragas

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A convocaria forma parte dun proceso máis amplo de diálogo e planificación estratéxica”, exponen, llevado a cabo con el apoyo de la Fundación Marta Ortega Pérez. El objetivo final es el de “avanzar cara a unha visión común do Parque Natural como territorio vivo, no que a protección ambiental poida vivir coa actividade económica, a cultura e a mellora da calidade de vida”, explican desde RIA.

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