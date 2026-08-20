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Eume

El Concello de Pontedeume anunció que este viernes se interrumpirá el tránsito de vehículos en la calle Fontenova por obras 

Según el Consistorio, los únicos que podrán acceder a la zona serán los residentes

Redacción Ferrol
20/08/2026 19:31
La previsión es que la circulación vuelva a la normalidad este sábado
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El ejecutivo eumés concretó que el tráfico permanecerá cortado este viernes en la calle Fontenova debido a la ejecución de unos trabajos en una vivienda. No obstante, el Consistorio señaló que los residentes sí podrán acceder a la vía durante todo el día. Según las previsiones, la circulación volverá a la normalidad este sábado. Además de agradecer la compresión, el Ayuntamiento quiso pedir disculpas a los vecinos y turistas por las molestias que pueda causar esta medida.

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