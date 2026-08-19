El PSOE de Pontedeume rindió homenaje a María Vázquez rebautizándose con su nombre

El balcón de la sede eumesa del PSOE luce en su fachada el nuevo nombre de la Agrupación Jorge Meis

El PSdeG-PSOE celebró este miércoles en Pontedeume ‘Memoria, compromiso e socialismo’, un acto en recuerdo a María Vázquez, la maestra nacida en la capital autonómica que llegó a ser vicetesorera de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza.

A la cita acudió el alcalde, Bernardo Fernández, además del subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde; la secretaria de Organización de los socialistas gallegos, Lara Méndez, y la secretaria xeral de la Agrupación eumesa, Alejandra Bellón, entre un buen número de militantes.

De este modo, además de recordar la figura de una de las cofundadoras del partido político en la localidad de Miño, el PSOE de Pontedeume se rebautizó con su nombre, descubriendo placas en su sede local con la nueva denominación.

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Vázquez tuvo una estrecha relación con la villa, por eso la Agrupación decidió rendirle homenaje, recordando que fue encarcelada el 18 de agosto de 1936 y fusilada al día siguiente por las tropas franquistas. Todo ello tras haber sido destituida de la escuela número 2 del municipio miñense por su defensa de diferentes causas, tales como la educación laica.

La jornada dedicada a su figura comenzó a las 19.30 horas y contó con la intervención de su biógrafa, la catedrática de la Universidade de Santiago de Compostela, Aurora Marco, especializada en memoria histórica.

Después, intervinieron los representantes socialistas, quienes quisieron poner en valor el compromiso político de la maestra, motivo por el cual terminó siendo asesinada y posteriormente enterrada en el cementerio de Miño.