La Fundación RIA, con apoyo de la de Marta Ortega, abre un proceso para impulsar proyectos vinculados a las Fragas

Ambas entidades buscan mejorar la gestión del Parque Natural Daniel Alexandre

La Fundación RIA impulsará en septiembre un proceso abierto destinado a apoyar diversas iniciativas vinculadas a las Fragas do Eume y su entorno.

El objetivo no es otro que el de conservar su patrimonio natural, con la mirada puesta, asimismo, en el desarrollo económico sostenible de la zona. La iniciativa cuenta con el respaldo de la Fundación Marta Ortega Pérez y pretende implicar a administraciones locales –los cinco municipios que forman parte del territorio: Cabanas, A Capela, Monfero, Pontedeume y As Pontes–, asociaciones, sector productivo y comunidad científica.

“As iniciativas poderán abordar cuestións relacionadas coa arquitectura e a mobilidade; a recuperación e rehabilitación de espazos, infraestruturas e elementos patrimoniais; a actividade económica produtiva; a transformación e comercialización de recursos locais; así como a divulgación, educación ambiental ou a participación cidadá”, exponen desde la fundación dirigida por Manuel Rodríguez, con sede en Santiago de Compostela y fundada por el arquitecto británico David Chipperfield.

Vocación transformadora

Así las cosas, desde esta organización sin ánimo de lucro inciden en que en la convocatoria podrán participar personas, empresas, cooperativas, asociaciones, fundaciones, comunidades de montes, centros educativos, y administraciones públicas o entidades vinculadas al territorio eumés. Tendrán prioridad aquellas propuestas “cunha vocación práctica e transformadora, capaces de conectar diferentes ámbitos de actuación e de manter os seus efectos no tempo”, explican desde RIA.

Aquellos proyectos que resulten seleccionados contarán con acompañamiento técnico para facilitar su desarrollo, así como con acceso a nuevas oportunidades de financiación y apoyo a su comunicación y difusión, remarca la Fundación. Esta convocatoria que se abrirá en septiembre forma parte de un proceso más amplio que realiza la organización en las Fragas do Eume.

Tres líneas de actuación

Tras un análisis del territorio, el trabajo de campo en el mismo y el diálogo con las administraciones y agentes locales, RIA plantea tres acciones piloto “capaces de activar recursos existentes, fortalecer la colaboración de los distintos agentes y demostrar la viabilidad de nuevas formas de conservación activa y desarrollo sostebile”, explican desde la entidad.

La primera de ellas parte de la escasa articulación de los accesos al parque y recorridos internos. En este sentido, plantean la recuperación del Camiño Novo, que une A Ventureira y Caaveiro y “que permitiría avanzar hacia una red más equilibrada y funcional”. La segunda consiste en la puesta en valor de un recorrido entre los monasterios de Caaveiro y Monfero, una actuación que permitiría “ampliar a lectura patrimonial e paisaxística das Fragas”, expone la Fundación RIA.

Por último, plantea la creación de un grupo de trabajo con el sector productivo de los cinco municipios, con el objetivo de “identificar necesidades compartidas e explorar novas oportunidades arredor dos recursos locais”. Aquellas personas que deseen conocer más información sobre el proyecto de esta entidad y sus diferentes líneas de actuación pueden consultar su página web.