El eclipse de sol protagoniza las Xuntas Locais de Seguridade de Cabanas y Pontedeume

Abalde, presidiendo la XLS de Cabanas Subdelegación del Gobierno

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, presidió este martes tres sesiones extraordinarias en Cabanas, Pontedeume y Miño de sus Xuntas Locais de Seguridade. El objetivo no fue otro que el de coordinar el dispositivo especial con motivo del eclipse total solar que tendrá lugar el próximo 12 de agosto.

En estas reuniones de trabajo tomaron parte, además de representantes de los gobiernos municipales, miembros de Protección Civil, de la Benemérita, Tráfico, así como de la Policía Nacional Adscrita.

“Estamos ante un fenómeno excepcional que non se produce na península Ibérica desde hai máis de 120 anos e que atraerá un gran número de persoas”, aseveró Abalde, por lo que incidió en “anticipar a planificación e coordinar os recursos das diferentes administracións”.

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En cuanto a los lugares para la observación de este oscurecimiento, en el caso de la comarca do Eume Cabanas propuso la playa de A Magdalena –con capacidad para 3.000 personas–, mientras que Pontedeume planteó el mirador de la carretera de Centroña –100 personas–, el paseo marítimo de la localidad –350– y la playa de Ber –2.000–.

Durante las XLS se analizaron los principales retos organizativos relacionados con el tráfico, la seguridad ciudadana, la atención a las emergencias o la coordinación institucional. También se recordó la importancia de observar el eclipse cumpliendo de manera estricta con las recomendaciones para evitar lesiones oculares.