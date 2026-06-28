Nubeiro Labs: de la comarca del Eume a la conquista del comercio online

Carlos García y Sara López, en su almacén de Pontedeume Jorge Meis

Tras desarrollar su carrera profesional en las áreas de estrategia y marketing de empresas ubicadas en ciudades como Madrid, Londres, Boston o Budapest, los ingenieros eumeses Carlos García y Sara López decidieron trasladar su residencia y actividad a Ferrolterra. Impulsados por el teletrabajo derivado de la pandemia y el nacimiento de su primera hija, establecieron su base de operaciones en la comarca para fundar Nubeiro Labs. Este proyecto acaba de ser reconocido con el Premio á Mellor Iniciativa Emprendedora en los galardones PEL que otorga la Diputación de A Coruña, dotado con 15.000 euros.

El modelo de la empresa adapta la operativa de los fondos de inversión al mercado del comercio electrónico minorista. “Nuestro proyecto nació con un componente personal muy importante. Veíamos en riesgo nuestro modo de vida cerca de la familia, así que decidimos aplicar nuestra experiencia a la gestión de páginas web”, explica Sara López.

La estrategia consiste en identificar tiendas virtuales en funcionamiento cuyos creadores no pueden escalar o mantener por falta de tiempo o recursos. Nubeiro Labs adquiere estos negocios para profesionalizar su gestión y aumentar su volumen de facturación. “Es un concepto bastante novedoso porque no adquirimos la empresa en sí, sino sus activos digitales”, detalla López, ejemplificando que “es como el traspaso de un negocio tradicional, como un restaurante o una peluquería, pero nuestro local es la página web y la clientela son las redes sociales”.

Premio PEL a la mejor iniciativa emprendedora para Nubeiro Labs, con sede en Cabanas Más información

Bajo este modelo ya gestionan plataformas como Bonicos.es, especializada en juguetes educativos y pedagogías activas, y FresaBanana.com, centrada en complementos infantiles relacionados con la vuelta al cole.

Ambos ingenieros explican que la viabilidad del negocio se fundamenta en la economía de escala: la agrupación de múltiples plataformas bajo una misma empresa matriz permite unificar la logística de envíos, negociar en conjunto con los proveedores y centralizar las campañas de marketing desde su almacén en Pontedeume.

La cuantía del premio PEL se destinará a financiar la expansión de Nubeiro Labs. “Estamos haciendo una búsqueda activa y teniendo llamadas con vendedores”, comenta Carlos García sobre el proceso de adquisición de un tercer activo digital. “Estamos limitados porque buscamos webs a la venta que tengan un precio de mercado realista. Nos encantaría que fuese algo complementario al ámbito que ya tenemos, centrado en juguetes o en la vuelta al cole”.

Los dos jóvenes ingenieros buscan ahora ampliar su firma Jorge Meis

Aunque el mayor volumen de ventas de esta firma eumesa se concentra en clientes y centros educativos de Madrid, la Comunidad Valenciana y Cataluña, la empresa mantiene su centro logístico en Pontedeume y sus fundadores residen en Cabanas.

“Hay veces que la gente menciona el networking de Madrid o Barcelona, pero no creemos que eso te ayude a sacar tu empresa adelante. Hay un punto de ‘postureo’. Saltarte eso te permite centrarte mucho en hacer crecer tu empresa de verdad y en tener una base sólida”, asevera García. A esto se suma el ‘impagable’ valor de la red familiar de la que disfrutan en la comarca, algo que, según Sara, “hace que emprender aquí sea más fácil de lo que nos habría resultado en Madrid”.

Retos y apoyo

Ante los retos que supone montar un negocio, ambos apuntan a la tipología del suyo a la hora de lograr financiación. “Nos trae todo tipo de problemas cuando pedimos un préstamo. Si compras un bajo comercial, los bancos saben muy bien cómo valorarlo, pero una web es algo muy etéreo para ellos. El banco mira el pasado, no el futuro, y la valoración que tienen de un negocio digital es muy incierta”, apunta Carlos, remarcando que el apoyo de entidades como Afigal o Enisa ha sido fundamental.

Esta pareja de emprendedores hace hincapié, asimismo, en la ayuda proporcionada desde el Polo de Emprendemento de Ferrol. “Nos orientó muchísimo. El modelo de negocio lo teníamos claro, pero las opciones de financiación, las ayudas y cómo moverte con la administración en Galicia no lo conocíamos. Fue un factor diferenciador”, agradece Sara. “Tenemos unos amigos que están montando una empresa ahora y los mandamos directos al Polo de Ferrol”, añade Carlos.