Propietarios de terrenos en las Fragas llevarán sus demandas a la Valedora y al Defensor del Pueblo

Un momento de la concentración Jorge Meis

Propietarios de terrenos en las Fragas do Eume secundaron este jueves una nueva protesta frente al edificio administrativo de la Xunta en Ferrol. En ella anunciaron que que pedirán respaldo a la Valedora do Pobo y al Defensor del Pueblo para sus demandas sobre las restricciones de usos en sus parcelas y que presentarán también sus “quejas” al propio presidente del gobierno gallego, Alfonso Rueda.

El colectivo, representado en dos asociaciones, incide en que la administración autonómica “no escucha” sus peticiones de diálogo. La presidenta de una de estas entidades, Ángeles Pita, recuerda que los vecinos, “en su mayoría personas mayores que viven y trabajan desde hace generaciones en el interior del Parque Natural”, presentaron el pasado mes de mayo un escrito en el que demandaban que la Xunta les explicara, “de forma comprensible cómo les afecta en su casa, en sus fincas y en su forma de vida el decreto” que regula este entorno protegido. “La Ley obliga a la Administración a acusar recibo en diez días. Han pasado bastantes más. No ha habido respuesta”, lamenta el colectivo.

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Los propietarios y propietarias censuran, asimismo, que cuando dos diputados del Parlamento presentaron un escrito sobre este asunto “la Consellería de Medio Ambiente contestó a las tres preguntas con un texto prácticamente idéntico que no responde a ninguna de ellas”.

La asociación pone el foco, asimismo, en que “lo que está en juego son derechos humanos reconocidos por el Convenio Europeo: el respeto a la vida privada, a la familia y al hogar”, alertando de que “hoy nos toca a nosotros; mañana puede tocarle a cualquiera”.