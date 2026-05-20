Propietarios de terrenos en las Fragas do Eume llevan de nuevo sus protestas al Parlamento

Un instante de la manifestación del colectivo en Compostela Cedida

Los propietarios de terrenos en las Fragas do Eume protagonizaron este miércoles una nueva protesta, en esta ocasión, frente al edificio del Parlamento de Galicia. La Asociación Parque Natural de Eume: Naturaleza y Desarrollo explica en un comunicado que ha presentado un escrito a la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático relacionado con la aprobación del Plan Reitor de Usos e Xestión (PRUX).

La entidad, presidida por Ángeles Pita, apunta que en su elaboración la Xunta “no avisó ni dio audiencia individualizada a todas las personas afectadas, pese a que sus identidades constan en el Catastro”, relatan en el texto. El colectivo, que aprovechó para recoger firmas en apoyo a sus reivindicaciones –que pasan por demandar compensaciones justas por las limitaciones que padecen en sus parcelas–, remarca que no se oponen a la conservación del parque, pero que la misma no puede llevarse a cabo “ignorando a quienes las han mantenido [las Fragas] vivas durante siglos”.

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La asociación manifiesta, además, que “está dispuesta a acudir a cualquier instancia necesaria para hacer valer los derechos de los vecinos, incluido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.