Casi 40.000 euros de inversión para mejorar el acceso al local social y la iglesia de Andrade

El alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández, en una sesión municipal Cedida

El Concello de Pontedeume ha anunciado, a través de un comunicado, que invertirá casi 40.000 euros para mejorar el acceso del local social y la iglesia parroquial de Andrade.

Concretamente, el objetivo principal de estas actuaciones es, por un lado, ampliar el área efectiva de circulación en los alrededores del cruce, y por otro, mejorar su pavimento y condiciones de drenaje.

Desde el gobierno local han confirmado que, en primer lugar, se procederá a poner en marcha todos los trabajos de demolición, así como las tareas de limpieza y acondicionamiento de las cunetas y márgenes de la zona. Además, también está previsto ampliar la banda de rodadura para mejorar el tránsito y la capacidad de maniobra en la intersección y entubar las cunetas para aumentar el ancho útil de la vía. Unas cunetas que, según fuentes municipales, contará con un pavimento elaborado con hormigón. El alcalde de la localidad eumesa, Bernardo Fernández Piñeiro, afirma que estas obras permitirán, asimismo, poder “renovar unha zona de gran importancia para a veciñanza de Andrade”, y añade que se trata de un área que “conecta con dous puntos clave” de la parroquia.