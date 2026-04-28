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Eume

Contadores inteligentes para controlar el acceso de vehículos a las Fragas do Eume

La actuación forma parte del Plan de Sostibilidade Turística en Destino de la Diputación de A Coruña

Redacción
28/04/2026 21:56
Uno de los contadores instalados en los accesos
Uno de los contadores instalados en los accesos
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El organismo provincial ayer de que se ha completado la instalación de un sistema de cálculo de vehículos en tiempo real en los accesos al Parque Natural Fragas do Eume –en los municipios de A Capela, Pontedeume y Monfero–.

El objetivo de esta medida, explica la Diputación de A Coruña, es garantizar un turismo sostenible, protegiendo al mismo tiempo la biodiversidad del entorno.

Autocaravanas aparcadas, en una imagen de archivo

Tercer intento para construir un área de autocaravanas en Cabanas

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La actuación forma parte del Plan de Sostibilidade Turística en Destino de la institución y cuenta con la financiación de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que sufraga la Unión Europea a través de los NextGeneration.

Así las cosas, mediante estos dispositivos –que cuentan con sensores de última generación– y un software los gestores del territorio natural podrán obtener los datos exactos sobre el número de coches que acceden al recinto.

Esta información, explican desde el organismo que dirige Valentín González Formoso, permitirá prevenir la masificación en periodos de alta afluencia, optimizar los servicios públicos y de emergencias en la zona y establecer “liñas estratéxicas para un turismo sostible que dinamice a economía local sen degradar a contorna”, remarca la Diputación.

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