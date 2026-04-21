Pontedeume, Miño y Cabanas impulsan la quinta edición del taller dual Ártabro Emprende
Formará a una veintena de personas, con una inversión autonómica de 481.552 euros
Pontedeume, Cabanas y Miño presentron este martes, por medio de sus regidores –Bernardo Fernández, Fernando Couce y Manuel Vázquez, respectivamente–, la quinta edición del taller dual de empleo Ártabro Emprende, un programa mixto que busca mejorar la inserción laboral de los mayores de 18 años. Tal y como explican desde los Concellos implicados, el proyecto permitirá a sus participantes combinar formación profesional con la realización de trabajos en obras y servicios, “facilitando así a adquisición de coñecementos”, exponen.
El obradoiro contará con un total de 20 alumnos y alumnas y tendrá una duración de nueve meses, tiempo en el que se impartirán dos especialidades: Operacións auxiliares en albanelería menor y Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes. Cabe señalar que la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración de la Xunta ha concedido una subvención de 481.552 euros para el desarrollo de este taller dual de empleo.
“Este é un exemplo de coordinación que demostra que cando as administracións unen forzas, redunda en melloras importantes para os veciños e veciñas”, aseveró el alcalde de Pontedeume. Por su parte, su homólogo en Cabanas puso en valor que el programa “goza dunha moi boa acollida edición tras edición, o que demostra que se trata dunha iniciativa moi positiva para fomentar a inserción laboral ao tempo que se realizan accións de gran valor no municipio”.