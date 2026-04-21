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Eume

Pontedeume, Miño y Cabanas impulsan la quinta edición del taller dual Ártabro Emprende

Formará a una veintena de personas, con una inversión autonómica de 481.552 euros

Redacción
21/04/2026 22:01
Los regidores de los tres municipios implicados
Los regidores de los tres municipios implicados
Cedida
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Pontedeume, Cabanas y Miño presentron este martes, por medio de sus regidores –Bernardo Fernández, Fernando Couce y Manuel Vázquez, respectivamente–, la quinta edición del taller dual de empleo Ártabro Emprende, un programa mixto que busca mejorar la inserción laboral de los mayores de 18 años. Tal y como explican desde los Concellos implicados, el proyecto permitirá a sus participantes combinar formación profesional con la realización de trabajos en obras y servicios, “facilitando así a adquisición de coñecementos”, exponen.

El obradoiro contará con un total de 20 alumnos y alumnas y tendrá una duración de nueve meses, tiempo en el que se impartirán dos especialidades: Operacións auxiliares en albanelería menor y Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes. Cabe señalar que la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración de la Xunta ha concedido una subvención de 481.552 euros para el desarrollo de este taller dual de empleo.

Varios ayuntamientos de la comarca impulsan el empleo con el “Ártabro Emprende”

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Este é un exemplo de coordinación que demostra que cando as administracións unen forzas, redunda en melloras importantes para os veciños e veciñas”, aseveró el alcalde de Pontedeume. Por su parte, su homólogo en Cabanas puso en valor que el programa “goza dunha moi boa acollida edición tras edición, o que demostra que se trata dunha iniciativa moi positiva para fomentar a inserción laboral ao tempo que se realizan accións de gran valor no municipio”.

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